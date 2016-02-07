لیست مشتریان جدید نفت ایران/امضای ۱.۳میلیون بشکه قرارداد فروش نفت

به گزارش خبرگزاری مهر-محمدعلی زمان خانی: شرکت ملی نفت ایران در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۵ به مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی خواستار کسب مجوزهای لازم به منظور صادرات روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت شده و همزمان با ارائه این پیشنهاد مذاکرات به منظور امضای قراردادهای جدید فروش نفت به مشتریان آسیایی و اروپایی آغاز شده است.
توتال اولین مشتری نفت ایران
بر این اساس در طول حدود ۱۰ روز گذشته تاکنون مذاکراتی برای امضای قرارداد فروش روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت خام با شرکتها و پالایشگران نفتی اروپایی و بعضا آسیایی انجام شده که تاکنون قرارداد فروش روزانه حدود ۱۶۰ هزار بشکه نفت به توتال فرانسه نهایی شده است.
افزایش ۳ برابری صادرات نفت به ترکیه
در کنار توتال فرانسه، مذاکرات نهایی با پالایشگاههای نفت ترکیه به ویژه «توپراش» به منظور افزایش سه برابری فروش طلای سیاه انجام شده است که در صورت توافق نهایی، حجم صادرات نفت ایران به ترکیه از حدود ۱۰۰ هزار بشکه فعلی به ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش مییابد.
نفتکشهای روسی و اسپانیایی در راه خارگ
«لوک اویل» روسیه را هم باید از دیگر مشتریان نفت ایران در اروپا نام برد و قرارداد فروش نفت خام به این شرکت روسی نهایی شده و پیش بینی میشود، تا پایان بهمن ماه اولین کشتی نفتکش غول پیکر شرکت «لیتاسکو» وابسته به لوک اویل در پایانه نفتی خارگ پهلوگیری کند تا نفت ایران در یکی از پایانههای حوزه دریای مدیترانه (احتمالا رومانی) تخلیه کند.
کپسای اسپانیا هم از مشتریان جدید نفت ایران در دوران پساتحریم بوده و همچون لوک اویل کشتی نفتکش تحت اجاره این شرکت اسپانیایی در راه پایانه های نفتی ایران است، این در حالی است که دور جدید مذاکرات با «رپسول» اسپانیا هم برای فروش نفت و سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران آغاز شده است.
علاوه بر این «روس نفت» هم از دیگر مشتریان جدید نفتی ایران در اروپا به شمار میرود و در حاشیه سفر علی اکبر ولایتی رئیس مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، این شرکت روسی خواستار واردات نفت از ایران شده است.
سلام پالایشگاههای ایتالیا به نفت ایران
به گزارش مهر، شرکتها و پالایشگران ایتالیایی از دیگران مشتریان نوظهور نفت ایران در دوران پساتحریم هستند و پیش بینی میشود تا چند روز آینده با سفر یک هیات ایتالیایی به تهران قرارداد فروش روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت به شرکت «انی» و حدود ۷۰ هزار بشکه نفت با پالایشگاه «ساراس» ایتالیا امضا شود.
علاوه بر این، احتمال توافق بین شرکت ملی نفت ایران و انی ایتالیا برای توسعه فاز سوم میدان نفتی دارخوین در غرب کارون محتمل به نظر میرسد و براساس اعلام رکنالدین جوادی مدیرعامل شرکت نفت، این شرکت ایتالیایی برای توسعه دارخوین اظهار علاقه کرده است.
در کنار شرکتهای چند ملیتی، قطعا شرکت «هلنیک پترولیوم» یونان، شل انگلیس، جمهوری چک، آلمان و چند شرکت نفتی اروپایی مذاکراتی را برای امضای قراردادهای فروش نفت آغاز کردهاند که پیش بینی میشود فقط با شرکتهای نفتی برای صادرات روزانه ۵۰ تا ۶۰ هزار بشکه نفت به سرزمین ژرمنها قرارداد جدید امضا شود.
رونمایی از مشتریان نفتی در چین و تایوان
هر چند این روزها تمامی نگاه به شرکتها و کشورهای اروپایی برای امضای نخستین قراردادهای خرید و فروش نفت با ایران است اما پالایشگاههای آسیایی هم برای خرید نفت از ایران به نوعی در صف ایستادهاند.
دو شرکت «سی. پی. سی» و «فورموسا پتروکمیکال» تایوان که هم اکنون حدود سه هزار و ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام از ایران خریداری میکنند، با امضای قراردادهای جدید حجم واردات طلای سیاه از ایران را به بیش از ۶۰ هزار بشکه در روز افزایش میدهند.
همسو با تلاش تایوان برای افزایش ۲۰ برابری واردات نفت از ایران، قراردادهای فروش نفت خام و میعانات گازی با پالایشگران چینی هم تمدید شده است به طوری که شرکتهای نفتی «پترو چاینا» و «CNOOC»، «سینوپک» و «ژوهای» را باید از بزرگترین مشتریان نفتی ایران در چین نام برد.
در همین حال، امیرحسین زمانینیا معاون امور بینالملل وزیر نفت اخیرا در گفتگو با مهر از چین به عنوان بزرگترین بازار نفت ایران در پساتحریم نام برده و همزمان گزارش امور اوپک وزارت نفت ایران نشان میدهد دسامبر ۲۰۱۵ میلادی روزانه ۵۳۳ هزار بشکه نفت راهی این کشور شده است.
|نام کشور
|نام مهمترین شرکت های طرف قرارداد
|حجم فروش نفت ایران/ روزانه
|فرانسه
|توتال
|۱۶۰ هزار بشکه
|ترکیه
|توپراش و ...
|۳۰۰ هزار بشکه
|روسیه
|لوک اویل و روس نفت (در مرحله مذاکره)
|محرمانه
|اسپانیا
|کپسا و رپسول (در مرحله مذاکره)
|محرمانه
|ایتالیا
|انی و ساراس
|۱۷۰ هزار بشکه
|تایوان
|سی. پی. سی و فورموسا پترو کمیکال
|۶۰ هزار بشکه
|چین
|پتروچاینا، ساینوپک، سینوک، ژوهای و ...
|۵۳۳ هزار بشکه
|سریلانکا
|پالایشگاه سیلان
|۴۵ تا ۵۰ هزار بشکه
|مالزی
|پتروناس
|۵۰ تا ۶۰ هزار بشکه
|ژاپن
|جی ایکس اویل اند انرژی، ایده میتسو، شواشل، کازمو و ...
|۱۶۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه
|کره جنوبی
|ای کی اینوویشن، هیوندای اویل بانک و ...
|۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار بشکه
|آفریقای جنوبی
|پالایشگاه های شل، توتال، شورون و برتیش پترولیوم انگلیس
|۱۰۰ هزار بشکه (فاز اول)
۴ مشتری نفتی ایران در جنوب آسیا
اگر از هند به عنوان یک مشتری سنتی نفت ایران در جنوب آسیا بگذریم، مالزی، سریلانکا، پاکستان و سنگاپور از دیگر مشتریان سنتی نفت ایران در این منطقه هستند و به نظر میرسد پس از هندیها، پتروناس مالزی دومین مشتری جدید نفتی ایران به شمار می رود.
ایران تا پیش از تحریمها روزانه حدود ۵۰ هزار بشکه نفت به مالزی صادر می کرد و «ایخال عبدالرحمان» نماینده شرکت پتروناس مالزی اخیرا در گفتگو با مهر از آمادگی به منظور ازسرگیری واردات روزانه ۵۰ تا ۶۰ هزار بشکه نفت از ایران خبر داده است.
علاوه بر این، تا پیش از اعمال محدودیتها، شرکت ملی نفت ایران به طور متوسط روزانه حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار بشکه نفت به سریلانکا (پالایشگاه سیلان) صادر میکرد که براساس اعلام جوادی معاون وزیر نفت از آغاز مذاکرات برای امضای قرارداد فروش نفت به این کشور آسیایی خبر داده است.
تسخیر ۱۰ درصد بازار نفت ژاپن توسط ایران
براساس آمارهای وزارت اقتصاد و صنایع ژاپن، در شرایط فعلی سرزمین آفتاب تابان به طور متوسط روزانه بیش از ۱۶۸ هزار بشکه نفت از ایران وارد میکند. با این وجود، یکی از مهمترین چالشهای پیش روی به منظور افزایش صادرات نفت ایران به پالایشگاههای ژاپنی، کاهش ظرفیت پالایش نفت در این کشور است.
ظرفیت پالایش نفت ژاپن از حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز در چند سال اخیر به روزانه حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یافته که محدود شدن ظرفیت پالایش نفت، رقابت در بین کشورها به منظور گرفتن سهم بیشتر در این بازار استراتژیک نفتی را دو چندان کرده است.
در همین حال، محسن قمصری مدیرامور بینالملل شرکت ملی نفت از هدف گذاری کسب سهمی ۱۰ درصدی در بازار نفتی ژاپن خبر داده و تاکید میکند: پس از لغو تحریمها حجم صادرات نفت ایران به ژاپن باید به ٣٥٠ هزار بشکه در روز افزایش یابد.
از این رو تاکنون قرارداد فروش ۵۳ هزار بشکه نفت به «شرکت جی ایکس اویل اند انرژی» ژاپن به عنوان یکی از بزرگترین خریداران نفت برای سال ۲۰۱۶ میلادی تمدید شده و باید از پالایشگاه نفت «کازمو»، «ایده میتسو» و «شواشل» به عنوان دیگر پالایشگاههای خریدار سنتی نفت ایران یاد کرد.
قمصری با استقبال از طرح ادغام شرکتهای نفتی «ایده میتسو» و «شواشل»، تاکید میکند: شرکت ملی نفت ایران رابطه خوبی با شواشل دارد و ایده میتسو هم با توجه به سابقه ۶۰ سالهای که با ایران دارد میتواند این روابط را تکمیل کند.
کرهایها به دنبال تخفیف نفتی ایران
به گزارش مهر، هم اکنون ایران حدود ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار بشکه نفت به کره جنوبی صادر میکند و این کشور یکی از مشتریان سنتی نفت کشور حتی در دوران پساتحریم به شمار میرود.
با این وجود، «ای کی اینوویشن» و «هیوندای اویل بانک» اخیرا خواهان افزایش واردات نفت از ایران با قیمت ۲ یا ۳ دلار تخفیف به ازای هر بشکه هستند. مجموع واردات نفت این دو شرکت کره جنوبی در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۴۴.۹۲ میلیون بشکه به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار بوده است.
در همین حال، شرکت ملی نفت ایران قراردادهای دیگری برای صادرات میعانات گازی با پالایشگران کرهجنوبی در دست مذاکره دارد و حتی اولین محموله یک میلیون بشکهای میعانات گازی فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی به زودی به این کشور صادر خواهد شد.
فروش نفت به پالایشگاه آمریکایی در آفریقا
آفریقای جنوبی استراتژیک ترین بازار نفت ایران در قاره سیاه است و پیش بینی میشود در فاز اول لغو تحریمها حدود ۱۰۰ هزار بشکه نفت ایران راهی این کشور آفریقایی شود.
در این بین مهمترین چالش ازسرگیری فروش نفت به آفریقای جنوبی فعالیت شرکتهای نفتی آمریکایی در پالایشگاههای این کشور است و از این رو مذاکره وزارت نفت و انرژی آفریقای جنوبی با مقامات شورون آمریکا به عنوان سهامدار یکی از پالایشگاههای بزرگ نفت این کشور بهمنظور متقاعد کردن این شرکت برای از سرگیری واردات نفت از ایران انجام شده است.
رکنالدین جوادی معاون وزیر نفت هم اخیرا در گفتگو با مهر با بیان اینکه محدودیتی برای فروش نفت به پالایشگاههای آمریکایی شورون در آفریقای جنوبی وجود ندارد، تاکید کرده است: هیچ منعی برای فروش نفت به پالایشگاههای آمریکایی وجود ندارد.
«تمبیسیله ماژولا» معاون وزیر انرژی آفریقای جنوبی هم پیشتر با اعلام اینکه بخش عمده پالایشگاههای نفت آفریقای جنوبی توسط شرکتهای نفتی خارجی همچون شل، بی پی، توتال، شورون آمریکا اداره میشوند، گفته است: با آنها مذاکره میکنیم که با لغو تحریمها دوباره تجارت نفتی را با تهران از سر گرفته میشود.
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