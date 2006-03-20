نقش آفريني جوليا رابرتز در فيلم " دنيل حرف نمي زند "

جوليا رابرتز در فيلم " نزديكتر "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين هنرپيشه كه تنديس اسكار را به پاس ايفاي نقش در فيلم " ارين براكوويچ " ازآن خود كرد شرايط حضور درفيلم " دنيل حرف نمي زند" را بررسي مي كند.



اين فيلم براساس كتاب مارتي ليمباچ به همين نام كليد مي خورد ورويدادهاي آن درلندن به وقوع مي پيوندد.اين اثرشرح حال خانواده اي را روايت مي كند كه يكي ازفرزندان آن دچار انزواست.



استفن چبوسكي كه فيلم موزيكال " اجاره " را درنوبت اكران دارد نگارش فيلمنامه اين فيلم را برعهده گرفت. ليمباچ علاوه براين كتاب پرفروش" جوان مرگ " را نيز به رشته تحرير درآورد كه فيلمي غم انگيز با همين نام وبا ايفاي نقش جوليا رابرتز درسال 1991 براساس اين كتاب ساخته شد.



ازديگرپروژه هاي رابرتز مي توان به درام سياسي " جنگ " اشاره كرد كه شاهد همكاري رابرتز با تام هنكس است و براساس كتاب چارلي ويلسون كليد مي خورد.



درابتدا قراربود كه سام مندس كارگرداني اين اثررا برعهده گيرد اما اوپس ازمدتي انصرافش را ازساخت اين فيلم اعلام كرد و مايك نيكولز ، كارگردان قديمي سينما جايگزين وي شد.

