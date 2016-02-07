دستگیری ۱۰۰نفراز اراذل واوباش تهران/برخورد پليس باهرنوع هنجارشکنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین ساجدی نیا در حاشیه اجرای طرح برخورد با مخلان نظم اجتماعی و هنجار شکنان اظهارداشت: با توجه به درخواست های شهروندان مبنی بر برخورد پلیس با اراذل و اوباش و برهم زنندگان نظم جامعه، ششمین مرحله این طرح، شب گذشته در محله های پایتخت به اجرا درآمد.

وی افزود: با حضور ماموران پلیس های تخصصی از جمله پلیس امنیت عمومی، پلیس پیشگیری و یگان امداد پایتخت بیش از ۱۰۰ نفر از اراذل و اوباش شناسایی و در مخفیگاه های خود دستگیر شدند.

سردار ساجدی نیا با اشاره به اینکه طرح دستگیری اراذل و اوباش تا بامداد امروز نیز ادامه داشت، افزود: تمامی افراد دستگیر شده در این طرح از متهمان سابقه دار و هنجار شکن هستند که شهروندان طی تماس های خود با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ خواهان دستگیری آنها بوده اند.

رئیس پلیس پایتخت، اعلام کرد: مجرمان و اراذل و اوباش باید بدانند که تمام اعمال و رفتارشان تحت رصد اطلاعاتی پلیس است، در صورت بروز هرگونه مزاحمت برای شهروندان با آنها قاطعانه برخورد خواهد شد.

سردار ساجدی نیا، به تعامل خوب پلیس و قوه قضائیه در برخورد و مجازات مخلان نظم و امنیت اجتماعی، اشاره و تصریح کرد: بر اساس تعامل و نشست های انجام شده با دادستانی تهران، تمامی بازداشت شدگان در این طرح پس از بازجویی و اعتراف به جرایم شان به مرجع قضائی معرفی و تحویل داده می شوند، خوشبختانه تا کنون احکام خوبی در خصوص متهمان از سوی مقام قضائی صادر شده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پایان، ضمن تاکید بر این مساله که پلیس با هرگونه هنجار شکنی برخورد قاطع و قانونی می کند، گفت: طرح های امنیت محله محور در روزهای آتی نیز ادامه دارد، شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مصادیق مجرمانه از سوی اراذل و اوباش و مجرمان، ضمن تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مراتب را با پلیس در میان بگذارند.