۷۱ پروژه گازرسانی در بابل افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل ابراهیم‌زاده مدیرعامل شرکت گاز مازندران ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این پروژه‌ها در روستای بالاسفیدتور، اظهار داشت: هم‌زمان با ایام‌الله دهه مبارک فجر، پروژه گازرسانی به ۶۰ روستای بخش بندپی شهرستان بابل با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید و با افتتاح این پروژه‌ها، هفت هزار و ۵۴۷ خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند خواهند شد.

وی بابیان اینکه برای گازرسانی به این روستاها، ۳۰۰ کیلومتر شبکه‌گذاری انجام‌شده است، همچنین سرانه هر خانوار روستایی در ۶۰ روستای افتتاح‌شده در دهه فجر امسال را ۳۵ میلیون ریال عنوان کرد.

ابراهیم‌زاده در ادامه از کلنگ زنی پروژه گازرسانی به ۱۱ روستای بخش سجادرود شهرستان بابل خبر داد و افزود: با گازرسانی به این روستاها، ۵۸۲ خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند خواهند شد و مبلغ پروژه گازرسانی به ۱۱ روستای بخش سجادرود، ۳۸ میلیارد و ۴۵۸ میلیون ریال است.