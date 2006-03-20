دارن لاين بوسمان در ويچتا پرسه مي زند

به گزارش خبرنگارسينمايي مهر پروژه جديد اين كارگردان در زمره آثار تريلر - هراسناك جاي دارد وبا نام " ويچتا " كليد مي خورد.



اين اثر كه تحت نظارت استوديوي ديمنشن فيلمزساخته مي شود براساس فيلمنامه اسكات ميلام ، فيلمنامه نويس تازه كارسينما شكل مي گيرد.



" ويچتا " نشان مي دهد كه چگونه يك جرم غيرقابل تصورموجبات ويراني هشت كاراكتر فيلم را فراهم مي كند اما آنچه كه بوسمان را به ساخت اين فيلم ترغيب كرده همكاري او با استوديوي ديمنشن فيلمزاست.



وي مي گويد:" بي صبرانه درانتظار ساخت فيلم هستم و ازاينكه مي توانم با استوديوي ديمنشن همكاري كنم ، خوشحالم. اين استوديو درسالهاي اخير فيلمهايي را توليد كرده كه به منزله تحولي درژانرهاي فيلمسازي به شمارمي روند."



ميلام نيز معتقدست كه داستان ازخميرمايه خوبي برخوردارست ومي گويد :" نكته شگفت انگيزدرمورد فيلم اين است كه براساس يك داستان واقعي ساخته مي شود و اين احتمال وجود دارد كه چنين رويدادي براي هر كسي به وقوع بپيوندد."



ساخته قبلي بوسمان تحت عنوان " ساو 2" مهمان سالنهاي سينما شد. اين اثركه شرح حال يك قاتل زنجيره اي را روايت مي كرددرگيشه با فروش خوبي مواجه شد.