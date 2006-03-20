ارتقاي فرهنگ شهرنشيني توسعه صنعت توريسم را به همراه دارد

عليرضا سجاد پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد با بيان اين مطلب در ادامه افزود: شايد تا 50 سال پيش توسعه و ترويج اخلاق شهروندي و فرهنگ شهرنشيني تا اين حد مهم نبود ولي اكنون زندگي شهري و شهرنشيني آنچنان با اقشار مختلف جامعه عجين شده كه ضرورت ايجاب مي كند افراد از بدو زندگي با مفاهيم اخلاقي، اجتماعي و شهرنشيني آشنا شوند بدين ترتيب از جامعه اي آرامتر و بهتر نيز برخوردار خواهند بود.

معاون ارتباطات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور با بيان اينكه گردشگري ديني از محورهاي مهم كاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است، تصريح كرد: شهر مشهد قطب اصلي گردشگري ديني است و بايد سرمايه گذاران داخلي و خارجي را به سرمايه گذاري در اين شهر تشويق كرد تا باعث رونق و گسترش صنعت توريسم در كشورشود.

به گفته وي مشهد سالانه با پذيرايي از 20 ميليون زائر، قطب اصلي گردشگري ديني محسوب مي شود اما به هيچ وجه امكانات و زير ساختهايي كه شايسته پذيرايي از اين تعداد زائر است را ندارد و بايد در اين زمينه به اين شهر كمك ويژه ملي صورت گيرد.