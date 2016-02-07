افزایش کیفیت آموزش، رسالت و مأموریت مهم آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حاجتی در مراسم بهره برداری از مدرسه شهید بهشتی شهرستان شفت که ظهر یکشنبه برگزار شد، اظهار کرد: ساختار و عملکرد آموزش و پرورش در دو دهه گذشته شاهد تغییرات گسترده بوده است.

وی تغییر در ساخت و سازهای فضاهای آموزشی را نشانه تغییر در ساختار و عملکرد آموزش و پرورش دانست و گفت: فضاهای آموزشی جدید موجب ترغیب دانش آموزان برای حضور فعال تر در محیط آموزشی و افزایش کارآیی آنان می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان تصریح کرد: تربیت نیروی انسانی کارآمد و موفق از وظایف اصلی آموزش و پرورش است.

حاجتی مدراس را کانون خدمات تربیتی برشمرد و یادآور شد: افزایش کیفیت بخش آموزش، رسالت و مأموریت جدید مسئولان آموزش و پرورش بعد از تأمین فضای مناسب آموزشی است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش نیازمند همکاری و همیاری همه مسئولان و خیرین است، افزود: خرج کردن در آموزش و پرورش هزینه نبوده بلکه سرمایه گذاری برای آینده کشور و تربیت نیروی انسانی کارآمد است.

وی شکوفا کردن استعدادهای بالقوه افراد لازم التعلیم را از اولویت های آموزش و پرورش اعلام و تاکید کرد: مسئولیت پذیری، دفاع از ارزش های اسلامی و انقلاب از اهداف مدارس بوده و رسیدن دانش آموزان به این سطح به معنای این است که آموزش و پرورش رسالت خود را به خوبی انجام داده است.

افتتاح ۲۱ پروژه آموزشی در دهه فجر

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان نیز در این مراسم با بیان اینکه شکوفایی و رشد یک جامعه در گرو کسب علم و تعلیم نیروهای کارآمد است، اظهار کرد: در سایه کسب علم است که انسان به تکامل و سعادت می رسد.

علی اوسط اکبری مقدم علم، اخلاق و دین را جدا از هم ندانست و گفت: اگر جامعه ای می خواهد به توسعه و پایداری برسد باید این تحول را در خود ایجاد کند.

وی سه عنصر مورد نیاز برای ایجاد تحول را احداث کانون های آموزشی، داشتن نیروی انسانی کارآمد و منابع مالی برشمرد و با اشاره به رشد مثبت مدرسه سازی پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: متاسفانه هنوز در برخی بخش ها نقایصی وجود دارد.

اکبری مقدم متوسط سرانه فضای آموزشی کشور برای هر نفر را ۴.۸۵ مترمربع عنوان کرد و افزود: سهم استان گیلان در این زمینه ۳.۶۲ متر مربع بوده که هنوز ار متوسط سرانه کشور فاصله دارد.

مدیرکل نوسازی مدارس گفت: ۳۰ درصد از مدارس استان توسط خیرین نوسازی، ساخت و تجهیز می شود.

وی در ادامه به بهره برداری از ۲۱ پروژه آموزشی با مساحت ۱۳ هزار متر مربع در دهه فجر امسال اشاره کرد و افزود: برای بهره برداری از این پروژه ها، ۱۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

اکبری مقدم تصریح کرد: از ابتدای امسال، ۷۰ مدرسه در قالب ۱۸۸ کلاس درس با زیر بنای ۴۷ هزار متر مربع و با اعتبار ۴۹ میلیارد تومان در سطح استان گیلان به بهره برداری رسیده است.

به گفته وی، مدرسه تازه تاسیس ۹ کلاسه شهید بهشتی شفت با زیربنای دو هزار و ۲۰۰ متر مربع دارای سالن وزرشی و آمفی تئاتر با اعتباری بیش از سه میلیارد تومان ساخته شده و به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل نوسازی مدارس گیلان با اشاره به اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی اداره کل نوسازی مدارس استان تصریح کرد: شش پروژه دیگر با اعتبار هشت میلیارد تومان در شهرستان شفت در دست اجرا است.

همچنین همزمان با افتتاح پروژه فوق، سالن وزرشی شهید نیکویی بخش احمدسرگوراب شفت نیز با مساحت یک هزار و ۱۵۲ مترمربع و با اعتبار ۸۵۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.