افتتاح ۱۳۶ زیرساخت کشاورزی در کشور/ زنجیره تامین نجات کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفایی عصر یکشنبه در مراسم افتتاح سردخانه دو هزار تنی شاهوار شاهرود به مناسبت سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور استاندار سمنان و فرماندار شاهرود، ضمن تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره تامین در بخش کشاورزی، ابراز داشت: کشاورزی یکی از وجوده اقتصاد مقاومتی است و زنجیره تامین از ابتدای امر تا تولید، ذخیره، بسته بندی و حتی تبدیل به محصول و عرضه در بازار می تواند راه نجاتی برای این بخش باشد.

وی ضمن تاکید بر اینکه کشاورزان ما امروزه می بایست به سمت تکمیل این زنجیره باشند، افزود: در دنیای مدرن کشاورزی به ثمر رساندن محصول پایان وظیفه کشاورز نیست بلکه آغاز زنجیره ای از اقدامات است که در نهایت به سود دهی بخش کشاورزی برای بهره برداران این بخش منجر می شود.

۱۳۶زیرساخت کشاورزی در کشور افتتاح شد

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور با بیان اینکه ۱۳۶زیرساخت کشاورزی کشور در دهه فجر افتتاح شده است، گفت: دهه فجر انقلاب اسلامی در سال جاری یکی از پربارترین روزهای صنعت کشاورزی و تعاون روستایی خود را پشت سرمی گذارد چرا که ۱۳۶واحد زیرساخت کشاورزی اعم از سردخانه، انبار، فرایند بسته بندی و ... در کشور طی این ایام افتتاح شده است که سردخانه دو هزار تنی شاهوار شاهرود یکی از این زیر ساخت ها است.

صفایی همچنین با تاکید بر ضرورت بهره گیری از صنایع تبدیلی، ابراز داشت: امروز بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان شاهرود و شهرمجن گردهم آمدند تا با مشارکت هم سردخانه ای دو هزار تنی را افتتاح کنند لذا این میزان مشارکت در طرح های اقتصادی می تواند در زمینه صنایع تبدیلی نیز به منصه ظهور برسد تا در نهایت بتوانیم بخشی از مشکلات مالی بهره برداران کشاورزی را در کشور مرتفع سازیم.

وی افزود: امروزه رسیدن به صنایع تبدیلی نیز نیازمند توجه به زنجیره تولید است و سردخانه، باغات، مزارع، انبارها، فرایند بسته بندی و بازار فروش اجزاء این زنجیزه هستند که می توان با استفاده از آن کشاورزی پر رونقی را در کشور ایران که مستعد کشاورزی و زراعت است، شاهد بود.

سردخانه شاهوار گسترش یابد

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور همچنین خواستار گسترش و تجهیز هرچه بیشتر سردخانه شاهوار شاهرود شد و گفت: این سردخانه با حضور یک هزار و ۷۰ بهره بردار بخش کشاورزی شهر مجن در حالی اقتتاح می شود که این شهر و شهرستان شاهرود پتانسیل وجود سردخانه ای بالغ بر پنج هزار تن را نیز دارد چرا که با گسترش زیرساخت های کشاورزی از این دست می توان به بهره وری هرچه بیشتر تولیدات کشاورزی امید بیشتری بست.

صفایی خواستار توجه مسئولان به تکمیل زنجیره تامین در این سردخانه شد و ابراز داشت: امیدواریم بهره برداران بخش کشاورزی و سهام داران تعاون روستایی دست اندرکار سردخانه شاهوار به افتتاح این طرح بسنده نکنند و در مدت کوتاهی نه تنها در تجهیز این سردخانه بلکه در ایجاد مرکز ساخت جعبه و بسته بندی با هدف تکمیل زنجیره تامین اهتمام ویژه ای داشته باشند چرا که با این زیرساخت ها می توان بهره وری محصولات کشاورزی را افزایش داد.

وی افزود: در کنار زیرساخت های بخش کشاورزی مانند سردخانه می توان بخش های سورتینگ و بسته بندی و انبار را نیز احداث کرد تا در نهایت بتوانیم شاهد افزایش سهم کشاورز از سود عرضه محصولات کشاورزی باشیم و در این راه دولت نیز با ارائه منابع ارزان قیمت به بهره برداران بخش های تعاون روستایی می تواند یاری رسان مناسبی باشد تا شاهد رفع بخشی از مشکلات بهره برداران بخش کشاورزی باشیم.

گفتنی است سردخانه شاهوار با مشارکت یک هزار و ۷۰ نفر از اعضای سهام دار شرکت تعاونی روستایی شاهوار مجن احداث و ظرفیت ذخیره دو هزار تن اقلام کشاورزی شامل سیب و زردآلو را دارد.