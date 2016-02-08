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۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۵۲

نوبت نوبل خوانی به توماس مان رسید

نوبت نوبل خوانی به توماس مان رسید

نشست نوبل خوانی مرکز فرهنگی شهر کتاب در هفته آینده به توماس مان نویسنده آلمانی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، نشست نوبل خوانی با توماس مان به‌عنوان نشست بعدی نوبل خوانی مرکز فرهنگی شهر کتاب با محوریت توماس مان نویسنده آلمانی، روز یکشنبه ۲۵ بهمن برگزار خواهد شد.

توماس مان، نویسنده و منتقد برجسته‌ آلمانی است که هنرمندی بسیار درون‌گرا بود و موضوعات آثارش را از تجربه‌ها و اندیشه‌های درونی خود می‌گرفت. دل‌مشغولی او در اواسط زندگی، مساله‌ مرگ و موقعیت هنرمند در قبال جامعه بود.

توماس مان در سال ۱۸۷۵ متولد شد و در سال ۱۹۵۵ درگذشت. بیشتر آثار او چون کوه جادو، بودنبروک‌ها، مرگ در ونیز، تریستان و... به فارسی ترجمه و منتشر شده است. مان در ۱۹۲۹ برنده‌ جایزه‌ نوبل ادبیات شد.

نحوه‌ زندگی و رفتار روشنفکران و تاثیر آن در ارتباط‌شان با مردم، همواره از درون‌مایه‌های اصلی آثار این نویسنده است. توماس مان نخستین آلمانی بود که جایزه‌ نوبل را به دست آورد.

بیست‌ودومین نشست نوبل‌خوانی مرکز فرهنگی شهر کتاب روز یکشنبه ۲۵ بهمن از ساعت ۱۶:۳۰ به نوبل‌‌خوانی با توماس مان اختصاص دارد که با حضور محمود حدادی و سعید رضوانی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهیدبهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.

کد مطلب 3044823

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