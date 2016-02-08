توسعه بی رویه شهرها مهمترین عامل تخریب اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، رجب پناهی صبح دوشنبه در دوره آموزشی آشنایی با قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که با حضور مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، مدیران جهاد کشاورزی و روسای امور اراضی شهرستانهای تابعه، کارشناسان حقوقی و کارشناسان معین امور اراضی مراکز خدمات جهاد کشاورزی برگزار شد اظهار کرد: شهرهای کشور عمدتا در سطح توسعه پیدا نمی کنند در حالی که در کشورهای دنیابرای حفاظت از اراضی کشاورزی شهرها بصورت عمودی توسعه پیدا می کنند.

وی افزود: در بیشتر نقاط کشور ضابطه مشخصی برای توسعه شهرها نداریم و مهمترین فاکتوری که در کشور اتفاق افتاده تبدیل روستاهای ۳۵۰۰ نفر به شهر بوده و علاوه بر آن روستاهایی هم که جمعیت ۳۵۰۰ نفر ندارند ولی جزو مراکز بخش هستند با هر جمعیتی تبدیل به شهر شدند.

پناهی اضافه کرد: وقتی روستاها به این شکل به شهر تبدیل می شوند بخش عمده ای از اراضی کشاورزی برای تامین خدمات و سرانه سکونتی به شهر الحاق می شود که یکی از مهمترین آفتها برای تخریب اراضی کشاورزی محسوب می شود مضافا اینکه سرانه هایی که برای کاربری های مختلف در نظر گرفته می شود در کشور ما رعایت نمی شود.

وی تصریح کرد: در تمام دنیا مهمترین اولویت؛ حفظ اراضی کشاورزی است مخصوصا در حوزه هایی که قطبهای کشاورزی هستند توسعه عمودی شهرها در برنامه دولتهاست ولی درکشور ما این اصل اصلا رعایت نمی شود.

مشاورعالی رئیس سازمان امور اراضی کشور یکی دیگر از عوامل تخریب اراضی کشاورزی کشور را فعالیتهای مناطق نمونه گردشگری ذکر کرد و اظهار داشت: فعالیتهای مناطق نمونه گردشگری یکی دیگر از عوامل تخریب اراضی کشاورزی است به این جهت که از عوارض معاف هستند، افراد مختلف مناطق نمونه گردشگری در مساحتهای بسیار بالا را به این امر اختصاص می دهند که خوشبختانه در شورای عالی شهرسازی مصوب شده که تا تعیین تکلیف مناطق نمونه گردشگری قبل از دادن مجوز به مناطق نمونه گردشگری جدید اجتناب شود.

پناهی با اشاره به برنامه های سازمان امور اراضی کشور در حفاظت از اراضی کشاورزی تصریح کرد: اخیرا تفاهم نامه ای بین سازمان امور اراضی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منعقد شده که بر اساس آن؛ همه اراضی در طرح های هادی بازنگری می شوند و اراضی که فراتر از نیاز روستاها به محدوده الحاق شده از محدوه خارج شوند و در تهیه طرح های هادی جدید کاملا این اصل رعایت شود که اراضی فقط در حد نیاز به شهر الحاق شوند.

وی اضافه کرد: اراضی کشاورزی و باغات جزء کاربری های روستایی و شهری نیستند این اراضی نباید الحاق شوند و بایستی در توسعه شهرها و روستاها عمدتا از اراضی کشاورزی و باغی باید مراقبت شود که به هیچ عنوان داخل محدوده شهرها و روستاها قرار نگیرند.

مشاورعالی ریاست سازمان امور اراضی کشور به بیان جایگاه ویژه و مهم استان قزوین در حوزه کشاورزی اشاره کرد و تصریح کرد: از سال ۵۴ استان قزوین بعنوان یکی از قطبهای مهم کشاورزی مطرح شد که پتانسیلها و قابلیتهای خوبی در زمینه کشاورزی دارد بنابراین باید از اراضی کشاورزی استان بخوبی حفاظت شود تا بواسطه توسعه بی رویه شهرها در معرض آسیب قرار نگیرد.

پناهی اضافه کرد: جایگاه قزوین در کشاورزی و امنیت غذایی بسیار مهم و حیاتی است بنابراین با تعامل و همکاری بیشتر بین مسئولین استانی با جهاد کشاورزی و امور اراضی می توان گامهای خوبی را در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی استان برداشته شود.