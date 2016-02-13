امرالله احمدجو کارگردان سریال «روزی روزگاری» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشکلاتی که هنگام ساخت سریال «روزی روزگاری» وجود داشت خود و اینکه تا چه حد در آن زمان از حمایت ها برخوردار بوده است، توضیح داد: فیلمنامه «روزی روزگاری» در شرایطی که همه اعضای شورای تصویب فیلمنامه در گروه فیلم و سریال شبکه یک از دوستان من بودند حدود یک سال طول کشید تا تصویب شود.

وی ادامه داد: با اینکه من خودم هم عضو این شورا بودم اما دوستانم در این شورا به من می گفتند فیلمنامه «روزی روزگاری» گیرایی لازم را ندارد و آبروی تو را می برد. آنها یک سال تمام ایراد گرفتند و من هر بار تغییرات و بازنویسی هایی روی فیلمنامه انجام دادم. متاسفانه دوستان من با تکنیک های قصه آشنا نبودند بلکه استاد تحلیل های داستانی بودند و بالاخره دلشان سوخت و کار را تصویب کردند. البته باید از فرید حاج کریم خان از مدیران وقت شبکه یک تشکر کنم که ساخت «روزی روزگاری» به حمایت او وابسته است.

این کارگردان با اشاره به اینکه هر مدیری سلیقه هایی دارد که مورد نظرش است، یادآور شد: هر زمانی خط قرمزها و سلیقه هایی وجود دارد چراکه مدیران هرکدام ایده آل ها و دانش های مختلف خود را دارند و دستورالعمل مشخصی نداریم و هر کسی هم که مدیر می شود دوست دارد اوضاع را آنطور که صلاح می بیند درست کند اما آنچه که لازم است حتما در سریال سازی در این روزها از آن پرهیز شود عجله در کارهاست. یکی از آسیب های سریال سازی ها این است که سازندگان همچون پیمانکار تصمیم می گیرند تا کاری را به طور مثال دو ماهه تحویل دهند.



سریال های «روزگار قریب» و «مختارنامه» آثاری فاخر بودند



احمدجو با اشاره به سریال هایی که در بازه زمانی چند ساله ساخته شده اند، بیان کرد: سریال «روزگار قریب» به کارگردانی کیانوش عیاری و «مختارنامه» به کارگردانی داوود میرباقری به واقع آثار فاخری بودند که من با لذت تمام آنها را نگاه می کردم. فارغ از استعداد و ظرفیت ویژه ای که کارگردانان این آثار داشتند کارشان را با تعمق و زمانبندی کافی شکل دادند. اگر ما این دو را مدنظر قرار دهیم و مسابقه سریال سازی را کاهش دهیم می توانیم آثار خوبی را در تلویزیون شاهد باشیم.



کارگردان سریال «پشت کوه های بلند» درباره کارهای خود و اینکه چرا «روزی روزگاری» در میان آنها شاخص شد، عنوان کرد: سریال «پشت کوه های بلند» ۵۰ و چند قسمت بود و در ۱۵ ماه شکل گرفت و فکر می کنم این زمان چندان مناسبی نبود. سریال «روزی روزگاری» از این حیث با زمان بندی مناسب تری ساخته شد و البته یک تفاوت اساسی با دیگر سریال ها داشت اینکه من بعد از سختی هایی که برای تولید سریال داشتم در حین ساخت توانستم آزادانه تر عمل کنم.



اعمال نظرها باعث می شود کارها خراب شود



وی تصریح کرد: من در زمان ساخت «روزی روزگاری» توانستم فکر خود را پیش ببرم، فکر می کنم هر کارگردانی اشراف و تسلطش بر کاری که انجام می دهد از هر کارفرما، منتقد و یا کارشناسی بیشتر است و گاهی عده ای اعمال نظرهایی می کنند و در کار شما دست می برند که باعث می شود کار را خراب کند.



این کارگردان درباره اینکه چرا این روزها سریالی نمی سازد، با اشتیاق یادآور شد: وای که چقدر من خودم علاقمند هستم سریالی بسازم اما اطلاعی ندارم که کجا و چگونه باید پیگیر شوم. اشخاص جدیدی به صداوسیما آمده اند که مرا نمی‌شناسند و من هم بسیاری از آنها را نمی شناسم و از طرف دیگر معمول این است که آنها به سراغ ما بیایند و کاری را بخواهند. البته من علی اصغر پورمحمدی معاون سیمای رسانه ملی را می شناسم و فکر می کنم او هم مرا بشناسد زیرا در زمان ریاست آقای لاریجانی بعد از اینکه یکی از کارهای من روی آنتن رفت او تنها مدیری بود که به من تبریک گفت. من او را گذری در فرودگاه دیدم و احتمال می دهم که مرا بشناسد.