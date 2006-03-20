لوكاشنكو : بوش تروريست شماره يك در جهان است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان،" الكساندر لوكاشنكو " رئيس جمهوري بلاروس شب گذشته با حضور در جمع خبرنگاران همچنين با اشاره به اقدامات آمريكا درعراق اظهار داشت : براندازي يك دولت ، استقرار در يك كشور و سپس كشتن برخي از مسئولان آن چه معني در بر خواهد داشت ؟

رئيس جمهوري بلاروس در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد : بلاروس فروش تسليحات به كشورهاي سودان و سوريه را كه كنگره آمريكا آن را مطرح كرده، به شدت انكار مي كند.

وي همچنين سخنان سال گذشته "كاندوليزا رايس " وزير امورخارجه آمريكا را كه از " لوكاشنكو " به عنوان " آخرين ديكتاتور درمركز اروپا " نام برده بود ، رد كرد و دراين زمينه خاطر نشان كرد : چنانچه برخي با بيان اين گونه مطالب خوشحال مي شوند ، اشكالي ندارد .

الكساندر لوكاشنكو رئيس جمهوري فعلي كشور بلاروس درانتخابات رياست جمهوري اين كشور كه روز گذشته برگزار شد، بار ديگر راي اعتماد اكثريت مردم خود را به دست آورد.بر اساس آراي شمارش شده، لوكاشنكو بيش از 82 درصد آرا را به دست آورده است و الكساندر ميلينكويتش برجسته ترين نامزد مخالفان تنها 6 درصد آرا را به خود اختصاص داده است.



جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا بارها در سخنان مداخله آميز بر ضرورت سرنگوني حكومت لوكاشنكو تاكيد كرده است.

جرج دبليو بوش رئيس جمهور آمريكا ارديبهشت امسال( مي 2005) در جريان سفر به كشور لتوني طي يك سخنراني از دولت هاي منطقه بالتيك خواست تا با كمك يكديگر بلاروس را كه وي از آن به عنوان آخرين ديكتاتوري اروپا ياد كرده بود، از ديكتاتوري نجات داده و آن را به سوي دمكراسي هدايت كنند.

بوش با دخالت آشكار در امور داخلي بلاروس و ديكتاتور خواندن رئيس جمهور منتخب آن بر ضرورت سرنگوني آن تحت بهانه انتخابات آزاد تاكيد كرده بود.

در 19 آوريل گذشته ، لوكاشنكو كه مدت دوران رياست جمهوري وي سال 2006 به پايان مي رسد تصميم خود را براي ادامه حضور در قدرت تا سال 2010 اعلام كرد.

آمريكا، بلاروس را به مثابه خط مقدم سركشي وياغي گري همانند كوبا، برمه ، كره شمالي ، ايران وزيمبابوه مي داند.

كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا نيز در سفر مي سال 2005(ارديبهشت 84) به ليتواني در اظهاراتي مداخله جويانه با ديكتاتور خواندن حكومت بلاروس خواستار سرنگوني و تغيير آن شد.

رايس گفته بود : مقامات كنوني در بلاروس آخرين ديكتاتورهاي واقعي در مركز اروپا هستند و بايد سرنگون شوند.