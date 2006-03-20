با آموزش دين اسلام در مدارس برزيل موافقت شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اسلام نيوز، وزارت آموزش و پرورش منطقه سانتا كاتريناي برزيل به منظور اعاده حق دانش آموزان مسلمان، با آموزش دين اسلام در مدارس اين منطقه موافقت كرد.

در مدارس اين منطقه كه دين مسيحيت نيز تدريس مي شد، اينك با توجه به درخواست مشترك رهبران ديني مسلمان و مسيحي به نيازهاي آنها پاسخ داده شد و با تدريس دين اسلام در مدارس اين منطقه به طور رسمي موافقت شد.

آموزش و پرورش سانتا كاترينا با ساماندهي معلمان مسلمان و اعزام آنها به اين مدارس به دانش آموزان حق و حقوق آنها را باز مي گرداند تا آنها نيز با آموزه ها و مفاهيم دين اسلام بخوبي آشنا شوند.

تعداد مسلمانان اين منطقه از برزيل حدود 4 هزار مسلمان است كه در نقاط مختلف آن پراكنده شده اند. بيشتر مسلمانان از فلسطين و لبنان بوده كه در كار تجارت فعاليت مي كنند. مسلمانان اين منطقه مسجد و مركزي اسلامي به منظور اشاعه اسلام و آموزش آموزه هاي ديني و انجام مراسم خود دارند.

در يكي از خيابانهاي اين منطقه مسجدي به نام فلسطينيان وجود دارد كه به منظور تكريم از آنها بنا شده است.