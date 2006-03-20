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۲۹ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۴۶

درآستانه اربعين حسيني و حلول سال نو ؛

كاروان راهيان نور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وارد استان خوزستان شد

كاروان راهيان نور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وارد استان خوزستان شد

كاروان راهيان نور متشكل از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به همراه خانواده هايشان براي زيارت مشهد شهيدان مناطق عملياتي هشت سال دفاع مقدس وارد خوزستان شد.

به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر در اهواز، صبح امروز جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خانواده هاي آنان درقالب كاروان زيارتي راهيان نور وارد استان خوزستان شدند و دربدو ورود از پادگان دوكوهه، پادگان سردار جاويدالاثر حاج احمد متوسليان بازديد كردند.

در اين ديدار اعضاي كاروان راهيان نور مجلس شوراي اسلامي از نمايشگاه عكس و ساختمان هاي محل استقرار گردان هاي رزمي سالهاي دفاع مقدس نيز ديدار كرده و نسبت به شهداي سرافراز حماسه دفاع مقدس، با ذكر فاتحه اداي احترام نمودند.

بر اساس اين گزارش؛ اين كاروان در مدت حضور خود در استان خوزستان از مشاهد شهيدان گمنام و يادمان هاي مناطق عملياتي هشت سال دفاع مقدس خوزستان در شلمچه، اروند، فتح المبين، فكه، دهلاويه و هويزه و شهرهاي آبادان، خرمشهر، شوش و دهها منطقه ديگر بازديد خواهد كرد.

کد مطلب 304814

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