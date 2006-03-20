كاروان راهيان نور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وارد استان خوزستان شد

به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر در اهواز، صبح امروز جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خانواده هاي آنان درقالب كاروان زيارتي راهيان نور وارد استان خوزستان شدند و دربدو ورود از پادگان دوكوهه، پادگان سردار جاويدالاثر حاج احمد متوسليان بازديد كردند.

در اين ديدار اعضاي كاروان راهيان نور مجلس شوراي اسلامي از نمايشگاه عكس و ساختمان هاي محل استقرار گردان هاي رزمي سالهاي دفاع مقدس نيز ديدار كرده و نسبت به شهداي سرافراز حماسه دفاع مقدس، با ذكر فاتحه اداي احترام نمودند.

بر اساس اين گزارش؛ اين كاروان در مدت حضور خود در استان خوزستان از مشاهد شهيدان گمنام و يادمان هاي مناطق عملياتي هشت سال دفاع مقدس خوزستان در شلمچه، اروند، فتح المبين، فكه، دهلاويه و هويزه و شهرهاي آبادان، خرمشهر، شوش و دهها منطقه ديگر بازديد خواهد كرد.