حبیب‌الله رجب‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تقویت ظرفیت‌های حفاظتی منطقه حفاظت‌شده بیجار، طرح ایجاد خانه اطفاء حریق در روستای صلوات‌آباد با همکاری اداره منابع طبیعی شهرستان و مشارکت دهیاری و شورای اسلامی روستا عملیاتی شد.

وی افزود: ایجاد این پایگاه با هدف کاهش زمان واکنش در زمان وقوع حریق و جلوگیری از گسترش آتش در عرصه‌های طبیعی انجام شده است و در این طرح، فضای مورد نیاز و تجهیزات لازم برای مقابله اولیه با حریق پیش‌بینی شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بیجار ادامه داد: سازماندهی نیروهای داوطلب محلی از دیگر بخش‌های این طرح است تا ظرفیت اهالی روستا در زمان بروز حوادث احتمالی به کمک نیروهای تخصصی حفاظت از عرصه‌های طبیعی بیاید.

رجب‌زاده با تأکید بر اهمیت مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی و زیستگاه‌های حیات وحش، گفت: خانه اطفاء حریق تنها یک پایگاه عملیاتی نیست، بلکه محلی برای تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست و ارتقای سواد محیط‌زیستی مردم منطقه نیز خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در این رویکرد، تلاش می‌شود حفاظت از عرصه‌های طبیعی به یک فرهنگ و ارزش بومی تبدیل شود و اهالی روستا با ایفای نقش به عنوان «محیط‌بانان افتخاری» در صیانت از منابع ملی و طبیعی مشارکت بیشتری داشته باشند.