به گزارش خبرگزاری مهر، يكي از دلايل اصلي گسترش روزافزون بيكاري در ایران را مي توان گسترش واردات بي رويه محصولات و كالاهاي خارجي دانست كه مشابه آنها حتي با كيفيتي بسيار بالاتر توسط تولیدکنندگان داخلی ساخته مي‌شود، این موضوع پيشكسوتان صنعت تهويه مطبوع ايران را بر آن داشت تا با ايجاد تشكلي كه اتحاد و انسجام توليدكنندگان ايراني را در پي داشته باشد، به سهم خود در كاهش سطح بيكاري و افزايش اشتغال شهروندان ايراني گامي مؤثر بردارند.

از جمله اهداف این انجمن، تلاش در جهت رفع موانع و محدودیت‌های تولیدی و صادراتی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و اشتغال زایی، تبادل اطلاعات با دولت و ارگان‌های رسمی کشور در زمینه تنظیم مقررات و قوانین تولیدکنندگان داخلی است.

در این رابطه، مهدي بستانچي، عضو هیات مدیره انجمن كارفرمايي توليدكنندگان سيستم‌هاي تهويه مطبوع و فن ايران با اشاره به اینکه این صنعت بیش از نیم قرن است که در بدنه تولید کشور قرار دارد، گفت: صنعت تهویه مطبوع بیش از ۵۰ سال است که در حال فعالیت بوده و به‌ نوعی جزو قدیمی‌ترین صنایع کشور محسوب می‌شود؛ صنعتی که هم اکنون زیرمجموعه صنایع تاسیسات محسوب می‌شود.

وی افزود: با توجه به این که صنعت تهویه مطبوع، صنعت بزرگی به شمار می‌رود، طبیعی است که در این بخش واردات با تبلیغات بسیارگسترده از طرف واردکنندگان صورت بگیرد؛ اما متاسفانه انجمن‌های فعال در کشور که باید حامی تولیدکننده داخلی باشند، هیچ نظارتی به این واردات بی‌رویه ندارند. همین امر سبب می‌شود تا چرخه تولید و درآمدزایی در صنعت تهویه مطبوع و فن دچار اشکال شود.

مدیرعامل شرکت توليدي دمنده، افزود: همزمان با حضور هیات چینی که به تازگی‌ به ایران آمدند، یک سری آمار در ارتباط با واردات محصولات مختلف از چین در رسانه‌ها منتشر شد که در این آمار، چهارمین قلم عمده وارداتی ما از چین، دستگاه‌های تهویه ‌مطبوع است. در این آمار مشخص شد تقریبا ۱۰۶ میلیون دلار دستگاه تهویه مطبوع اسپیلت از کشور چین خریداری شده است. در حالیکه، ایران در زمینه تولید با تکنولوژی روز دنیا دارای سابقه بسیار طولانی در منطقه است؛ اما اینکه چرا با تولیدکننده داخلی اینطور برخورد می‌شود، بحث برانگیز است.

وی گفت:در مورد دستگاه‌های چیلر مرکزی با برند خارجی نیز همین گونه است. با توجه به اینکه چیلرهای خارجی همیشه در بازار مصرفی ما حضور داشته اند، به این نکته مهم باید اشاره کرد که ما شرکت‌های داخلی معتبر و با سابقه ای داشته‌ایم که نماینده بزرگ‌ترین چیلرسازها در دنیا بوده اند. شرکتهایی که هم در زمینه تولید و هم در زمینه مونتاژ پیشتاز بوده و این بی انصافی است که چیلر خارجی را از ژاپن، چین و کشورهای دیگر وارد کنیم؛ در حالی که محصول با کیفیت‌تری در کشور وجود دارد.

بستانچی ادامه داد: هسته اصلی این چیلرها که کمپرسور آن است آلمانی یا آمریکایی است. موضوع اینجا است که ما برای خرید این محصول سراغ کشورهای متفرقه و مونتاژکار می‌رویم؛ در حالی که خودمان همان چیلر را با کمپرسور آلمانی و آمریکایی تولید و مونتاژ می‌کنیم. وقتی همان چیلر با همان موتور و کمپرسور در ایران تولید می‌شود چه لزومی دارد که مصرف‌کننده سراغ محصولات وارداتی بی‌کیفیت برود.

وی گفت: عدم حمایت از کالای ایرانی، تولیدکننده داخلی را دچار ضرر و ورشکستگی می‌کند و این نشات گرفته از فعالیت عده‌ای سودجو در زمینه واردات محصولات خارجی است. البته امسال با تلاش انجمن موفق شدیم تا تعرفه‌های مجموعه تهویه مطبوع و فن را اصلاح کنیم؛ چرا که بعضی از تعرفه‌ها واقعا غیرمنطقی بوده و تعرفه هایی که از کشورهای همسایه مثل امارات که به طور کل واردکننده دستگاه‌های تهویه هستند و هیچ تولیدی ندارند، پایین‌تر است.

بستانچی با اظهار نارضایتی از نحوه تبلیغات رسانه‌ای برندهای بی‌کیفیت خارجی افزود: یکی از مواردی که همواره مورد گلایه بوده، بحث تبلیغات کلان محصولات خارجی، با عنوان A+، A++(A plus plus ) با راندمان بالا و همچنین ۵۰درصد مصرف کم‌تر است. اگر شما به ادعای خود فروشنده نگاه کنید، کم‌مصرف‌ترین این محصولات به طور مثال یک کولر گازی ۱۸۰۰۰، تقریبا چیزی حدود ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ وات برق، یعنی ۵ تا ۸ کیلووات برق مصرف می‌کند. این مقدار مصرف برق برای ۱۸۰۰۰ سرمایش یک عدد بسیار بالایی در دنیا است، یعنی اصلا جزو عددهای A++ نیست.

وی ادامه داد: این اعداد و برچسب هایی که بر روی اجناس می‌چسبانند؛ هیچ مبنا و استانداردی ندارد و کاملا غیر واقعی هستند. حال با توجه به اینکه کشورمان با مشکلات عمده کمبود نیروی برق مواجه است، چطور می‌شود که چهارمین کالای وارداتی ما کولرگازی و چیلرهای پرمصرف باشد؛ در حالی که با روش‌های بهتر، با هزینه بسیار کمتر می‌توان سرمایش و گرمایش خانه‌ها را تامین کرد.

بستانچی خاطرنشان کرد: بنابراین مشخص است که هیچ نظارتی بر روی تبلیغات وجود ندارد. ما از وزارت فرهنگ و ارشاد و صدا وسیما درخواست می کنیم، در مورد بحث تبلیغات سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و فن‌های وارداتی تجدیدنظر خاصی انجام دهند؛ زیرا اگر حمایت سازمانهای دولتی نباشد، طبیعی است که تولید و صنعت داخلی با مشکل مواجه شود.

وی در مورد خدمات پس از فروش گفت: یکی از نارضایتی های مصرف کننده نداشتن و ضعف خدمات پس از فروش بعضی از نمایندگی‌ها است که یا به مشتری سرویس نم‌ دهند یا اصلا دیگر نمایندگی آن محصول وجود ندارد. شخص یا شرکت محصول را وارد می‌کند؛ اما چون بازار را نمی تواند در دست بگیرد و به سوددهی برسد؛ نمایندگی تعطیل می‌شود. بعد از آن مصرف کننده سراغ ما یعنی تکنسین و تولیدکننده داخلی می‌آید تا ایراد سیستم را برطرف کنیم. این یکی از مشکلات بزرگ صنعت تهویه مطبوع و فن است که این انجمن به دنبال اصلاح آن است.

بستانچی موضع انجمن درباره تضمین کیفیت و استاندارد را رعایت صد درصدی قوانین دانست و با اظهار تاسف از عدم برخورد با کارشکنان گفت:مقوله استاندارد و تضمین کیفیت در این بازار کم رنگ شده است. متاسفانه شرکت های واردکننده طوری در سیستم استاندارد رخنه کرده‌اند و به گونه‌ای قوانین را دور می‌زنند که تولیدکننده داخلی زمین‌گیر می‌شود؛ به طور مثال قانونی وضع شد که سازمانهای دولتی نمی‌توانند محصولات خارجی خریداری کنند؛ در حالیکه واردکنندگان با اجاره سوله در یکی ازشهرکهای صنعتی این قانون را دورمی زدند و کولر و چیلر خارجی کاملا آماده مصرف را وارد و فقط در اینجا بسته بندی می کنند؛ حتی بدون اینکه خط تولیدی داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: در دوره ای که با تحریم سنگینی روبه رو شدیم با تدابیر خاصی شرایط را برای ادامه فعالیت مهیا کردیم. در واقع، صنعت حساس و کلیدی صنعتی است که دردوران تحریم، رکود و شرایط نامساعد اقتصادی، صادرات خوبی داشته باشد. اولویت ما درصادرات، تمام کشورهای عربی و دیگر کشورهای همسایه بود که خوب عمل کردیم. این یعنی حضور موفق صنعت تهويه مطبوع و فن ایرانی در بازار رقابتی کشورهای رقیب از جمله چین که ازبررسی آمار صادرات وگردش مالی بالا، ما به این عملکرد موفق پی می بریم.

به گفته بستانچی برای بقای صنعت تهویه مطبوع و فن باید کمی بار مشکلات از روی دوش تولیدکننده داخلی برداشته شود. اما مشکل از جایی شروع می شود که همزمان با عدم حمایت از تولیدکننده داخلی تهویه مطبوع، واردکنندگان بعضی از کالاهای وارداتی را با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده کارخانه عرضه می کنند. مسئله دامپینگ یا عرضه کالای خارجی با قیمتی پایین تراز تولید در کشورما بسیار پیچیده است. اثبات این موضوع بسیارسخت است. در مورد موضوع دامپینگ همیشه بحث بوده است اما کسی به صورت جدی این مشکل را بررسی نکرده است. با وجود دامپینگ دیگر رمقی برای تولید کننده داخلی باقی نمی ماند. با جلساتی که در انجمن برگزار شده است در صدد حل این معضل هستیم.

وی افزود: از نظر تکنولوژی و دانش در صنعت تهویه و فن، ایران را تقریبا می توان سرآمد منطقه و خاورمیانه دانست. می‌توان گفت که ما از نظر تکنولوژی در این صنعت حتی از ترکیه هم چیزی کم نداریم. حتی در بعضی از زمینه‌ها، دانش ایران از ترکیه پیشرفته‌تراست و در سطح بین‌المللی حرفی برای گفتن دارد. اما به خاطر شرایطی که در بازار به‌وجود آمده، از نظر میزان تولید، فروش و صادرات جایگاه مناسبی نداریم.

عضو هیات مدیره انجمن توليدكنندگان سيستم هاي تهويه مطبوع ضمن اشاره به دیگر فعالیتهای انجمن گفت: انجمن توليدكنندگان سيستم‌هاي تهويه مطبوع در راستای رفع موانع داخلی رایزنی‌هایی را با وزارت صنایع داشته است. در گام اول سعی کردیم که تعرفه‌های داخلی را اصلاح کنیم، ولی این مستلزم این است که ما می‌توانیم صدایمان را به گوش مسولین برسانیم.

بحث‌های دیگر از جمله بحث‌های علمی و تحقیقاتی هم در انجمن شروع شده و یک سری کارها در حال انجام است. مذاکراتی با دانشگاه‌ها انجام داده ایم و سعی کردیم که سطح ارتباط بین این صنعت و دانشگاه را بالا ببریم؛ چراکه معتقدیم دانشجوهای امروز مدیران آینده هستند.

مهدی بستانچی در پایان گفت: امیدواریم شرایط اقتصادی کشور به گونه ای پیش برود که صنعت تولید و صادرات تهویه و فن جایگاه واقعی خود را پیدا کنند و شاهد تاثیر گذاری بیشتری ازتولیدکننده داخلی در این صنعت باشیم.