به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «سیانور» به کارگردانی بهروز شعیبی در آخرین روز از برگزاری سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر با حضور خانواده شهیدان مجید شریف واقفی و مرتضی صمدیه لباف در کاخ جشنواره نمایش داده شد.

پس از پایان فیلم «سیانور» خواهر شهید شریف واقفی درباره این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: تحقیقات گسترده ای درباره برادر من برای تولید یک سریال انجام گرفته بود و حال با ساخت این فیلم بخشی از آن تحقیقات به تصویر درآمده است.

وی ادامه داد: به نظر من به عنوان خواهر شهید شریف واقفی که نسبت نزدیک با موضوع فیلم دارم هنوز ناگفته های زیادی درباره برادرم وجود دارد ولی این فیلم در اندازه های خود به خوبی عمل کرده است.

خواهر شهید شریف واقفی در پاسخ به این موضوع که به نظر شما چرا داوران جشنواره این فیلم را در هیچ رشته ای نامزد نکرده اند، گفت: واقعیت این است که من نمی دانم به چه دلیل هیچ نامزدی معرفی نشده اما به این مطلب واقف هستم که فیلمی مثل «سیانور» باید خیلی زودتر از اینها ساخته می شد تا بسیاری از جوانان را در همان سال های اولیه از دست نمی دادیم.

وی در پاسخ به این موضوع که شاید این پرونده ها تا پیش از این محرمانه بوده اند، بیان کرد: البته شاید بخشی از اطلاعاتی از این دست محرمانه بوده که تاکنون ساخته نشده است اما جای خالی این فیلم ها بسیار احساس می شد و امیدوارم آثاری از این پس به خوبی به این موضوعات پرداخته شود.

واقفی در پایان با اشاره به اینکه زیاد به سینما نمی رود، گفت: باید فیلم هایی مثل «سیانور» بیشتر و زودتر از اینها ساخته می شد تا افرادی مثل ما به سینما بروند.

شریف واقفی در سال ۴۲ به دنبال قیام مردم قم به رهبری امام خمینی (ره) در ردیف کفن‌پوشان به پشتیبانی از امام خمینی راهپیمایی کرد. شریف واقفی با وجود شرایط خفقان در آن زمان عکس‌ها و اعلامیه‌های حضرت امام را در کوچه و بازار نصب می‌کرد. وی پس از ورود به دانشگاه، همراه با دوستان خود انجمن اسلامی آن دانشگاه را بنیان نهاد. سپس برای مبارزه علیه شاه به گروه منافقین پیوست و با صعود در سلسله مراتب آن به یکی از رهبران سازمان تبدیل شد. پس از مدتی بعضی از سران این گروه تصمیم گرفتند ایدئولوژی سازمان را از اسلام به مارکسیسم تغییر دهند. شریف واقفی به شدت با این تصمیم به مخالفت پرداخت که این مخالفت باعث اخراج وی از شورای مرکزی شد.