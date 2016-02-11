«ترند»: مردم ایران با نظام جمهوری اسلامی تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، واکنش رسانه های بین المللی به حضور خیره کننده مردم ایران در راهپیمایی پر شور روز ۲۲ بهمن و جشن های پیروزی انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری «ترند» آذربایجان در این باره نوشت: مردم تهران و بسیاری از شهرهای ایران امروز پنجشنبه ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۶ میلادی به خیابان ها آمدند تا شعار حمایت از انقلاب اسلامی سر بدهند.

این رسانه در ادامه به جمعیتی اشاره کرد که با در دست داشتن تصاویری از «امام خمینی» بنیانگذار انقلاب اسلامی و آیت الله «سید علی خامنه ای» رهبر عالی انقلاب بر وفاداری خود نسبت به انقلاب اسلامی ایران تاکید می کنند.

ترند در نهایت به طنین شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» مردمی اشاره کرد که با حضور در خیابان ها سی و هفتمین سالرور شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند.