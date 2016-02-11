فرانس پرس: عکس یادگاری ایرانی ها با موشک بالستیک «عماد»

به گزارش خبرگزاری مهر، واکنش رسانه های بین المللی به حضور پرشور مردم ایران در سی و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری «فرانس پرس» در توصیف اشتیاق مردم همیشه در صحنه ایران در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن نوشت: ایرانی ها با حمل پلاکاردهایی که بر روی آنها شعار «مرگ بر آمریکا» نوشته شده و گرفتن عکس سلفی با یک فروند موشک بالستیک «عماد»، سی و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند.

این رسانه غربی در ادامه با اشاره به برگزاری جشن های پیروزی انقلاب که هر سال در ایران برگزار می شود، راهپیمایی پرشور امسال را به دلیل آنکه پس از دست یابی به توافق تاریخی هسته ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ بوده است، از سایرین متمایز کرد.

اما یکی از چشمگیرترین صحنه هایی که چشم خبرنگار فرانس پرس را به خود خیره کرد همت جوانان ایرانی برای ساخت ماکتی از صحنه دستگیری تفنگداران دریایی آمریکایی بود که یک ماه پیش از سوی رزمندگان غیور نیروی دریایی سپاه پاسدران به دلیل نقض حریم آبی ایران بازداشت شدند.

این رسانه غربی در ادامه افزود: اگرچه سربازان آمریکایی ظرف ۲۴ ساعت آزادی خود را به دست آوردند، دستگیری آنها در چشم مردم به منزله سندی بر اثبات توانایی ایران به دفاع از مرزهای خود بود.