انجمن مستند برندگانش را شناخت/ «او.جی: ساخت آمریکا» اول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، انجمن بین المللی مستند (IDA) فیلم «او.جی: ساخت آمریکا» به کارگردانی ازرا ادلمن را به عنوان بهترین مستند سال ۲۰۱۶ انتخاب و معرفی کرد.

این مراسم که به وقت محلی ساعت ۸ شب در لس آنجلس شروع شده بود و ساعتی پیش خاتمه یافت، فیلم «ساخت یک قاتل» از شبکه نتفلیکس را نیز به عنوان بهترین سریال محدود تلویزیونی شایسته جایزه دانست. جایزه بهترین سریال منتخب مستند نیز به «دی آر ۲ داکومانیا» اهدا شد.

«او.جی: ساخت آمریکا» تحلیلی از رقابت و تقدیر در آمریکا از ورای روایت داستان او.جی.سیمپسون است. این فیلم موفق شد در رقابت با مستندهای تحسین شده دیگری شامل «سیزدهمین» ساخته آوا دو ورنای از نتفلیکس، «متصدی دوربین» ساخته کریستن جانسون از یانوس فیلمز، «آتش در دریا» ساخته جیانفرانکو رزی از کینو لاربر، «من کاکا سیاه تو نیستم» ساخته رائول پک از کمپانی مانگولیا پیکچرز و ایندیپندنت لنز و «واینر» ساخته جاش کریگمن از کمپانی شوتایم این جایزه را دریافت کند.

این مستند هشت ساعت و نیمه نخستین بار ۲۲ ژانویه ۲۰۱۶ در جشنواره فیلم ساندنس به نمایش درآمد و پس از آن نام آن در تقریبا تمامی فهرست برترین‌های مستند به عنوان نامزد وجود داشت.

«کلاه سفیدها» ساخته اورلاندو فون آینسیدل از نتفلیکس نیز به عنوان بهترین مستند کوتاه انتخاب شد . این فیلم بر کار داوطلبانه در جنگ داخلی سوریه متمرکز است.

دیگر نامزدهای بهترین فیلم کوتاه شامل «بالا» ساخته کریستن جانسون از کمپانی فیلد آف ویژن، «کلینیک مهاجران: زندگی، آزادی و شوق شادی» ساخته ماکسیم پوزدوروکین از اچ بی او، «افراطی» ساخته دان کراوس از نتفلیکس و اف/هشت، «ترشی» ساخته امی نیکولسون از میرتل اند اولیو، «دریاچه سرخ» ساخته بیلی لوتر از ورلد آف واندر پروداکشنز بودند.

پیشتر اعلام شده بود مهرداد اسکویی برای ساخت مستند «رویاهای دم صبح» از سوی جوایز انجمن بین‌المللی مستند، یک جایزه سینمایی دریافت خواهد کرد و جایزه «پار لورنتز» به مهرداد اسکویی فیلمساز ایرانی برای ساخت مستند «رویاهای دم صبح» تعلق گرفت.

سال پیش مستند «نگاه سکوت» به کارگردانی جاشوا اوپنهایمر برنده جایزه نخست جوایز انجمن بین‌المللی مستند شده بود.