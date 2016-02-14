سینمای مستند نیازمند ایده های قوی است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید مجددی در جلسه نقد و بررسی مستند «در هزار ساله» که در حاشیه سیزدهمین جشنواره فیلم فجر، در پردیس سینمایی هویزه برگزار شد بیان کرد: موضوع این مستند که در خصوص دری با قدمت طولانی و ارزشمند مسجدی در روستای «ازغد» است که چندین سال پیش به سرقت برده شد و زمانی که برای ساخت این مستند به این روستا رفتیم اهالی روستا متعجب و مشکوک بودند .

مجددی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که سرقت آن در توسط افراد مبتدی انجام شده بود چرا که اگر افرادی حرفه‌ای این سرقت را کرده بودند حتی ضعیف‌ترین احتمال هم وجود نداشت که دوباره آن در توسط سارقین در یکی از میادین سطح شهر پیدا شود و این افراد در واقع احساس خطر کردند.

این مستندساز تصریح کرد: همت و پیگیری اهالی روستای ازغد بود که باعث برگرداندن در شد و این اتفاقات بهانه‌ای برای فیلم‌ساز شد، چرا که می‌توان به این نکته اشاره کرد که بیش‌تر، بحث در یک مسجد است که برای مردم به دلیل مذهب و اعتقادات دینی پررنگ جلوه کرد و موجب پیگیری آن‌ها برای برگرداندن در شد.

وی با بیان اینکه امکان تحقیق و مراحل تحلیل این سرقت برای اینکه مشخص شود چه کسانی دست به سرقت زدند وجود نداشت گفت: عملا امکان هیچ تحقیقی وجود نداشت و در این خصوص تنها طرح موضوع شد که اهالی روستا در این مستند بازی کنند، صحنه‌ها بازسازی شود که در این بین، بخش‌هایی از آن هم حاصل گزارش‌هایی است که آن زمان، گزارش 5 شبکه خراسان‌رضوی در خصوص سرقت این در، تولید کرد و در این شرایط است که رسالت فیلم‌ساز پررنگ‌تر می‌شود که از حداقل امکانات استفاده کرده و مستند خود را بسازد.

مجددی در خصوص وجود فیلم‌نامه در این مستند خاطرنشان کرد: بحث فیلم‌نامه در مستند به شکل داستانی وجود ندارد و فیلم‌نامه مستند طراحی و اجرای ایده مدنظر است و باید اقداماتی انجام گیرد تا ایده پررنگ و به مرحله اجرا برسد، به این معنا که یک مستندساز تنها کلیتی را عنوان می‌کند.

این مستندساز افزود: مستند در هزار سال چون زمان زیادی از وقوع آن گذشته بود به سادگی مراحل اجرایی آن میسر نشد چرا که دشوار بود بعد از سه سال برای اهالی روستا بازهم از آن رخداد صحبت کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طراحی‌های موجود در مستند نباید حس شود چرا که ادعا می‌کنیم نباید دخل و تصرفی در حقیقت وجود داشته باشد و حقایق باید آن طور که هست به مخاطب عرضه شود، در واقع ساختی بودن اثر نباید احساس شود چرا که کارگردانی به شیوه داستانی بودن، از مستند حذف می‌شود.