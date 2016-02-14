هر زباله سوز ۱۶۰۰ تنی، هزار میلیارد سرمایه می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح اولین نیروگاه خورشیدی در مجتمع آرادکوه گفت: زباله سوزی که سال گذشته افتتاح شد روزی ۳ مگاوات برق تولید می کند که با آن می توانیم برق مورد نیاز ۱۱۳۰ خانوار را تامین کنیم.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: در آینده نزدیک دریاچه شیرابه در کهریزک نخواهیم داشت و این دریاچه به زودی خشک خواهد شد.

عبدالهی با اشاره به ایجاد تصفیه خانه گفت: این شیرابه مشکلات اساسی برای ما درست کرده است از ۶۰ سال قبل، که با ایجاد تصفیه خانه توانستیم ۹۰ درصد دریاچه را خشک کنیم و امیدواریم به زودی بقیه این دریاچه نیز خشک شود.

وی با اشاره به اینکه با توجه به منع قانونی، همه زباله سوزها را در آرادکوه خواهیم ساخت، گفت: تعیین مکان برای ساخت زباله سوزها را مشاور مشخص کرده است.

اجازه ساخت زباله سوز در تهران را نداریم

وی گفت: با توجه به قوانین موجود، اجازه ساخت زباله سوز در تهران را نداریم، هرچند فاکتورها نشان می دهد به لحاظ آلودگی، این کارخانه ها آلایندگی خاصی ندارد و حتی می توانیم آنها را در کنار مجموعه های ساختمانی بسازیم.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به بهره‌گیری از مشاوران داخلی و خارجی گفت: ما برای استفاده حداکثری از ظرفیت زباله سوزها و همچنین مشخص کردن وضعیت جمع‌آوری و پردازش زباله‌های شهر تهران از مشاوران کارآمد داخلی و خارجی بهره گرفته‌ایم.

عبدالهی تاکید کرد: این کار در دنیا نیز صورت گرفته اما قوانین ما اجازه ساخت آن در فضای تهران را نمی دهد.

معاون خدمات شهری گفت: هر زباله سوز ۱۶۰۰ تن به بالا، هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری می خواهد.

وی با اشاره به سه مرحله دفن زباله در کهریزک گفت: از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۶ دفن‌محور بودیم، از سال ۷۶ تا ۸۴ دوره آزمایشی را داشتیم که در آن مقطع سوله ای داشتیم که توانایی تفکیک ۵۰۰ تن زباله را به ما می داد. اما از سال ۸۴ تاکنون کاملاً امکان تفکیک، ریجکت و تبدیل زباله به کمپوست را داریم.

عبداللهی ادامه داد: طبق آخرین تصمیم‌گیری که براساس مطالعات کارشناسان انجام شده است ساخت زباله‌سوزها در مجموعه آرادکوه ادامه پیدا خواهد کرد و اگر بخواهیم زباله‌سوزی با ظرفیت بیش از 1500 تن در این مجموعه بسازیم یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که مقرر شده با مشارکت بخش خصوصی این اعتبار تامین و زباله‌سوزهای جدید احداث شوند.

بخشی از زباله ها به دلیل نداشتن زیرساخت دفن می شوند

وی با اشاره به ۲۰۰ تن زباله ای که سوزانده می شود، گفت: متاسفانه بقیه را به دلیل نداشتن زیرساخت دفن می کنیم.

وی تاکید کرد: با ساخت کارخانه زباله سوز ۱۶۰۰ تنی، روزانه حداقل ۵۰ مگاوات برق تولید خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه بهره‌گیری از نیروگاه‌های خورشیدی در دنیا مرسوم شده است، گفت: در کشور ما نیز در سال‌های گذشته با توجه به اقدامات انجام شده گام‌های بلندی برداشته شده است، اگرچه هنوز نسبت به دنیا عقب هستیم.

زباله سوز آرادکوه تعطیل نشده است

معاون خدمات شهری شهرداری تهران افزود: با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره تعطیلی زباله سوز مجتمع آرادکوه گفت: برخلاف برخی گفته‌ها مبنی بر توقف فعالیت زباله‌سوز مجتمع آرادکوه باید بگویم به هیچ عنوان فعالیت این مجموعه متوقف نشده است.

عبداللهی توضیح داد: تنها در برخی مواقع برای تعمیرات و اورحال کوره‌ها برای مدت محدودی فعالیت یکی از کوره‌ها متوقف شده است. اما هیچ‌گاه این نیروگاه خاموش نشده است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به بهره‌گیری از مشاوران داخلی و خارجی گفت: ما برای استفاده حداکثری از ظرفیت زباله سوزها و همچنین مشخص کردن وضعیت جمع‌آوری و پردازش زباله‌های شهر تهران از مشاوران کارآمد داخلی و خارجی بهره گرفته‌ایم.