۵ درصد حاشیه نشینان کشور از دریافت خدمات سلامت محرومند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری در جمع معاونان بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور گفت: کاری که ما در این مدت انجام داده ایم در راستای فقرزدایی بوده است. ما برای این کار ابتدا روستاها را پوشش دادیم و در مرحله بعد سعی کردیم حاشیه شهرها و شهرها را نیز تحت پوشش قرار دهیم.

وی با اشاره به این نکته که حاشیه نشین ها جمعیت پنهان کشور محسوب می شوند یادآور شد: رشد جمعیت در شهرها ۵ برابر شده و این میزان در مقایسه با رشد کمتر از ۲.۵ برابری رشد جمعیت در کشور، نشان دهنده مهاجرت روزافزون از روستاها به سمت شهرهاست که در طول ۳۵ سال گذشته همواره ادامه داشته است.

سیاری با اشاره به مطالعاتی که از سال ۹۲ در این مورد انجام شده افزود: با تلاش هایی که در این مدت انجام داده ایم، توانسته ایم حدود ۲۲۰۰ پزشک را به روستاها ببریم و تعداد پزشکان این مناطق را به بیش از ۶۶۰۰ نفر افزایش دهیم. به غیر از این در حال حاضر حدود ۵۰۰۰ ماما نیز در این مناطق مشغول به کار هستند.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت با ذکر برخی مشکلات مالی در تجهیز امکانات مناطق محروم خاطرنشان کرد: ما تنها در سال ۹۳ حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان صرف هزینه های دارویی مناطق روستایی کرده ایم که از این میزان حدود ۵۷ میلیارد مربوط به مکمل ها بوده که این مهم در نتیجه تلاش همکاران ما در معاونت ها بوده است.

سیاری همچنین با اشاره به ضعف های موجود در پوشش مناطق روستایی و حاشیه نشین یادآور شد: نظام نوین مراقبت های اولیه در نظام سلامت با اقدامات خود برای ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دسترسی ایجاد کرده و در ۹۵ درصد از مناطق حاشیه نشین این دسترسی وجود دارد؛ ولی با تمام این اقدامات تا چه حد جوابگوی نیازهای این قشر بوده ایم؟! ما باید برای تحقق اهداف خود حتما از بخش های دیگر نیز کمک بگیریم.

وی گفت: باید روستاها و مراکز بهداشتی را جدی بگیریم و هرچه سریع تر کسری های موجود خانه های بهداشت را تامین کنیم تا سلامت مردم در تمام مناطق کشور از گام ابتدایی فراهم شود. حالا که سیستم نظام سلامت به شکل مطلوبی رسیده است ما باید تلاش کنیم تا نابرابری های موجود در نظام سلامت از بین برود و همه مردم از امکان مناسب برای دارا بودن حداقل های بهداشتی و سلامت برخوردار باشند.