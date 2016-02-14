هشدار کردهای سوری به ترکیه/رد درخواست آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «صالح مسلم» از رهبران حزب اتحادیه دموکراتیک کردهای سوریه با رد درخواست ترکیه درباره مداخله ترکیه در سوریه هشدار داد.

در پی گلوله باران شهر اعزاز توسط ترکیه که به تازگی توسط کردهای سوری از دست گروه تروریستی جبهه النصره آزاد شده است، «احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه از کردهای سوری خواست تا از این منطقه دور شوند.

صالح مسلم امروز در واکنش به این اقدام ترکیه اعلام کرد نیروهای کرد این منطقه را ترک نخواهند کرد.

وی همچنین در خصوص مداخله زمینی احتمالی ترکیه در سوریه هشدار داد و گفت در صورت چنین اقدامی از سوی ترکیه تمامی مردم سوریه به مقابله با آن خواهند پرداخت.