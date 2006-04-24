به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، محمدرضا اسكندري در يازدهمين اجلاش مشترك ايران و كوبا در مورد نتايج اين اجلاس ، اظهار داشت : قرار داد صادرات 250 دستگاه واگن ريلي ، لامپ‌هاي كم مصرف و يخچال از ايران به طرف كوبايي امضا شد .

وي افزود : همچنين مقرر شد كوبايي ها هم تكنولوژي آبياري مدرن و بذرو نهال ميوه‌هاي گرمسيري را به ايران انتقال دهند .

اسكندري ارزش اين اعتبارات را 200 ميليون يورو اعلام كرد و گفت : اين ميزان در مقايسه با خط اعتباري سال گذشته ايران و كوبا 10 برابر افزايش يافته است .

رئيس كميسيون مشترك ايران وكوبا ادامه داد : دولت كوبا در مذاكرات خود ، خواستار افزايش خط اعتباري سال جاري به 500 ميليون يورو شد ولي ما هم اين پيشنهاد را مشروط به اجراي مورد قبول خط اعتباري 200 ميليون يورويي براي سال آينده پذيرفتيم .

وزير جهاد و كشاورزي با ابراز رضايت از گسترش همكاري‌هاي ايران وكوبا اظهار داشت : همچنين به منظور همراهي دوملت ايران وكوبا ، يك موافقت نامه فرهنگي در اين اجلاس به امضاي دو طرف رسيد .

اسكندري با تاكيد بر پتانسيل هاي بالاي ايران در بخش كشاورزي و استفاده ايران از تكنولوژي و تجربيات كشاورزي كوبا در اين اجلاس ، خاطرنشان كرد : ايران نيز قول مساعدت و ارائه تجربيات خود در مورد كشت برنج را به كوبا داده است .

اسكندري با اشاره اينكه ايران و كوبا در آينده نزديك با همكاري يكديگر اقدام به توليد و صدور داروهاي كشاورزي خواهند كرد ، برگزاري اجلاس آتي كميسيون مشترك ايران و كوبا را اوايل سال آينده اعلام كرد .