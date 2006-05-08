خانواده هاي فرزند سالار به جامعه لطمه مي زنند

دكتر حسين لطف آبادي ، استاد دانشگاه شهيد پزشكي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر ، افزود: ما مسلمان هستيم و فرهنگ ايراني داريم و بايد فرزندانمان را به سبك زندگي ايراني اسلامي خود تربيت كنيم كه در اين روش مسئله اول پدر و مادر و بزرگترهاي خانواده هستند و بعد نوبت به فرزندان مي رسد.

وي تصريح كرد: بايد خود را در درجه اول به وحي الهي و بعد به حكمت و خرد و سپس به يافته هاي دانش روانشناسي متكي كنيم كه همگي حاكي از آن است كه هر كس به اندازه خودش مورد اهميت قرار بگيرد.

متخصص روانشناسي تربيتي ، با بيان اينكه فرزند سالاري تقدم فرزندان نيست بلكه حكومت فرزندان است و چنين چيزي مطلقا در قرآن ديده نمي شود ، گفت: در قرآن حتي يك مورد هم فرزندان بر والدين مقدم نيستند ، چه برسد بر فرزند سالاري كه چيزي فراتر از تقدم است.

وي فرزند سالاري را يك اصطلاح غير ايراني و غير اسلامي و يك سبك تربيتي غير علمي دانست و اظهار داشت: چه جايي دارد كه ما روشهايي را كه در مغرب زمين رواج دارد وارد كشور كنيم و گروههاي معين اجتماعي هم اين سبك را بپذيرند و در مقابل فرهنگ و سنن اجتماعي ، ديني و ملي ، نوعي از فرزندان را تربيت كنند كه وضعيت شان با ساير فرزندان اين كشور همخواني ندارد.

به گفته لطف آبادي ، حتي يك مطالعه ساده روان شناختي مشخص مي كند كه هيچ وقت نبايد همه اختيارات خانواده به دست يك نفر از اعضاء سپرده شود.

وي تصريح كرد: پدر ، مادر و تك تك فرزندان داراي حقوق معين فردي خانوادگي اجتماعي و انساني هستند و اين حقوق در جاهايي برابر است و در مواردي نيز حق تقدم با كسان ديگري است.

استاد دانشگاه تهران ، در خصوص پيامدهاي فرزند سالاري خاطر نشان كرد: 3 زيان بزرگ فرزند سالاري تخريب شدن تربيت و شخصيت خود فرزند ، ضايع شدن حقوق ساير اعضاي خانواده و لطمه ديدن جامعه است.

لطف آبادي تاكيد كرد: ماحصل سيستم فرزند سالاري ، تربيت فرزندي پرتوقع ، لوس ، هيجان طلب و خودخواه است كه به راحتي حقوق ديگران را در محيط هاي گوناگون جمعي تخريب يا تضييع مي كند و حتي در خانواده خود نيز اين امر را دنبال مي كند. چرا كه مي خواهد هركس و همه چيز به ميل او رفتار كنند.