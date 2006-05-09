ركورد اصلاحات هندسي در معابر تهران شكسته شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران اعلام كرد: اجراي اين حجم عمليات عمراني و اين تعداد اصلاحات هندسي در شبكه معابر تهران طي سال هاي اخير سابقه نداشته است.

معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران با تاكيد بر دومقوله " دقت " و " سرعت " در اجراي پروژه هاي عمران شهري ، اظهار داشت: انجام مطالعات دقيق كارشناسي براي هر يك از اصلاحات به عمل آمده دركنار حداكثر سرعت در عمليات اجرايي به منظور حداقل مشكل اختلال مقطعي در ترافيك، دو مولفه اي به شمار مي آيند كه در انجام پروژه هاي ترافيكي مورد توجه قرار گرفته اند.

مهندس مهرداد تقي زاده ، روان سازي و ايمن سازي ترافيك را دو تاثير مهم اجراي اصلاحات هندسي برشمرد و تصريح كرد: كاهش تاخير در حركات وسايل نقليه و رواني ترافيك و بهبود سطح سرويس كاهش تصادفات از ديگر اثرات مثبت اين اقدام به شمار مي آيد.

وي ايجاد تسهيلات عبوري براي عابرين پياده و معلولان وجانبازان با هدف پيوستگي در سطح معابر به ويژه در تقاطع ها را از جمله نتايج اجراي اصلاحات هندسي عنوان كرد و گفت: افزايش ظرفيت تقاطع ها و بهبود وضعيت محيط زيست و كاهش آلودگي هوا، بخشي از آثار پروژه مذكور محسوب مي شود.

تقي زاده در پايان با تشبيه مشكل ترافيك تهران به يك غول بزرگ، افزود: بايد در كنار تمامي اين اقدامات هر چه سرع تر از طريبق تقويت سيستم حمل ونقل عمومي مشكل ترافيك پايتخت را حل كنيم.

برخي اصلاحات هندسي انجام شده در مناطق 22 گانه به اين شرح است: ميدان اخگري ، تقاطع پاسداران - رضايي ، احداث ميدان دريا ، رمپ همت غرب به حقاني جنوب ، دور برگردان هاي بزرگراه باقري ، احداث ميدان در تقاطع عدل - گلستان ، تقاطع الوند ، زاگرس ، تقاطع قدوسي ، گوهري ، فازيك ترمينال استاد معين، تقاطع استاد معين - نهر فيروز آباد ، خيابان امام خميني - از رودكي تا پل نواب ، سه راه آزمانيش ، ميدان شهيد محلاتي ، دوربرگردان تقاطع خيابان امام سجاد (ع) با بزرگراه امام رضا(ع) ، تقاطع شير محمدي - خالقي پور ، تقاطع بهار - معلم - رضايي ، دوربرگردان جوانه ، پهلوگاه ايستگاه اتوبوس در خيابان قم ، بزرگراه مخصوص - تقاطع گل ها ، تقاطع ها سه راه دهكده و سه راه استاديوم و بلوار شرقي استاديوم آزادي