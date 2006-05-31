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۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۱۷:۴۶

كاخ سفيد درباره گفتگو با ايران بيانيه رسمي صادر مي كند

كاخ سفيد درباره گفتگو با ايران بيانيه رسمي صادر مي كند

كاخ سفيد امشب درباره مذاكرات مشروط با ايران در موضوع هسته اي بيانيه رسمي صادر مي كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از آسوشيتدپرس  يك ديپلمات غربي گفت دولت جرج دبليو بوش قصد دارد امشب بيانيه اي رسمي را درباره آمادگي مشروط واشنگتن براي پيوستن به چنين مذاكراتي منتشر كند.

ديپلمات ها امروز گفتند آمريكا آماده است تا درصورت دست كشيدن ايران از غني سازي اورانيوم  به همراه ايران  و ديگر كشورها برسر يك ميز بنشيند و درباره بلند پروازي هاي هسته اي  تهران گفتگو كند.

اما اين ديپلمات ها كه خواستند درازاي افشاي اطلاعات محرمانه نامشان فاش  نشود افزودند واشنگتن تنها درصورتي اين كار را انجام مي دهد كه روسيه و چين درصورت بي توجهي ايران درخصوص توقف غني سازي  از تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه اين كشور حمايت كنند.

کد مطلب 334255

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