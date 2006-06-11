بيش از هزار عنوان كتاب منتشر شد

به گزارش مهر ، براساس آمار موجود در بانك اطلاعاتي موسسه خانه كتاب ، اين كتاب در شمارگان پنج ميليون و 770 هزار و 720 جلد منتشر شدو شمارگان متوسط هر عنوان 3955 جلد بود .

اين 1459 عنوان در يك ميليارد و 186 ميليون و 650 هزار صفحه انتشار يافت و هر كتاب به طور متوسط در 205 صفحه به چاپ رسيده است.

از ميان 1459 عنوان كتابي كه در نيمه اول خرداد ماه منتشر شد، 684 عنوان ( 47 درصد ) چاپ نخست و 775 عنوان (53 درصد ) چاپ مجدد، 1069 عنوان (73 درصد) تاليف و 390 عنوان (27 درصد) ترجمه بوده است.

در پانزده روز اول خرداد ماه امسال، بيشترين كتاب ها با 377 عنوان در موضوع ادبيات منتشر شد و پس از آن به ترتيب موضوع هاي دين با 207 عنوان، علوم عملي با 199 عنوان، علوم اجتماعي با 173 عنوان، زبان با 129 عنوان، علوم طبيعي و رياضيات با 102 عنوان، فلسفه با 75 عنوان، كليات با 71 عنوان، هنر با 67 عنوان و تاريخ و جغرافيا با 59 عنوان قرار گرفته اند.

همچنين از 1459 عنوان كتابي كه درنيمه اول خرداد منتشر شد، 1290 عنوان در تهران و 169 عنوان در شهرستان ها به چاپ رسيده اند.

در نيمه نخست خرداد ماه، از 1459 عنوان كتاب منتشر شده، 321 عنوان (22درصد) براي كودكان و نوجوانان و 196 عنوان (13 درصد) كتاب كمك درسي و آموزشي اختصاص داشته است.

در اين مدت، كتاب " القرآن الكريم " از انتشار احياء كتاب در 100 هزار نسخه منتشر شد كه بيشترين شمارگان را داشت.

هم چنين كتاب نشان از بي نشاني ها از انتشارات جمهوري با بهاي 400 هزار ريال گران ترين و كتاب صلوات از انتشارات بنياد خيريه الزهرا، دفتر امور فرهنگي با بهاي 900 ريال ارزان ترين كتاب در اين مدت بود .