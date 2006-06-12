مراكز پاسخگويي شبهات ديني شبهه افكني نكنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آيتالله ناصر مكارم شيرازي در سخنراني خود در نخستين همايش مراكز پاسخگويي ديني سراسر كشور كه روز دوشنبه در مدرسه عالي دارالشفا برگزار شد، اظهار داشت : مراكز مهمي كه براي پاسخگويي به شبهات ديني تشكيل شدهاند بايد طوري ساماندهي شوند كه با تشكيل يك حلقه اتصالي از پاسخهاي ضد و نقيض و جوابهايي كه گاهي اوقات به ايجاد شبهات ديگري منجر ميشود، دوري كنند.
وي افزود: همه اين مراكز بايد با ادبيات صحيح و پاسخهاي علمي بتوانند به صورت هماهنگ به پرسشهاي شبهه افكنان جواب دهند.
آيت الله مكارم شيرازي ايجاد مراكز پاسخگويي به شبهات ديني را آرزوي دير نيهاي عنوان كرد و در ادامه با اشاره به سابقه تاريخي شبهه افكني، يادآور شد: شبهه افكني به عنوان يك جنگ رواني از قديم الايام معمول بوده است و دشمنان اسلام و كساني كه اديان الهي و جنبشهاي مردمي مزاحم منافع نامشروعشان بوده، سعي ميكردند از طريق شبهه افكني نيروهاي مدافع حق را تضعيف كنند.
وي با بيان اين مطلب كه اثر جنگ رواني به مراتب بيشتر از حمله نظامي است، گفت : در حال حاضر دشمنان اميد حمله نظامي به ايران را از دست دادهاند و فعلاً بر روي مبارزه فرهنگي، ايجاد جنگ رواني و رواج شبهه افكني مانور ميدهند تا در بين ملت و دولت اختلاف ايجادكنند.
آيتالله مكارم شيرازي در ادامه به شبهه افكنيهاي دشمنان اسلام نسبت به خدشهدار كردن شخصيت پيامبر اكرم(ص)، قرآن مجيد و باورنداشتن معاد اشاره كرد و افزود : اگر دشمنان صدر اسلام ميتوانستند با شبهه افكني در اين موارد باورهاي مردم را خدشهدار كنند مطمئناً به مقاصد خود ميرسيدند.
وي با اشاره به اينكه دشمنان در شبههافكنيهاي خود ضد و نقيضهاي فراواني دارند تأكيد كرد: مسؤولان مراكز پاسخگويي به شبهات ديني بايد از ضد و نقيضگوييهاي شبهه افكنان عليه خودشان استفاده كنند.
آيتالله مكارم شيرازي تصريح كرد: در حال حاضر نيز آمريكاييها ادعا ميكنند كه در خاورماينه حكومت مردمي وجود ندارد و اين يكي از بزرگترين ضد و نقيضگويي آمريكاييها است چون دموكراسي بسيار بالا در ايران وجود دارد ودر ساير كشورهاي اسلامي نيز انتخابات مردمي نقش اصلي در تشكيل حكومت دارد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گسترش وسايل ارتباط جمعي و داشتن انگيزه قوي دشمنان در ايجاد شبهات را از جمله دلايل افزايش شبهه افكني در مورد مسائل ديني دانست و گفت: دشمنان اسلام با انگيزه قوي از طريق رسانههاي جمعي تمام اخبار را در قالب شبهات ديني در همه جهان پخش ميكنند.
آيتالله مكارم شيرازي ضمن تشكر از مسؤولان مراكز پاسخگويي به شبهات ديني در خصوص اقدامات صورت گرفته گفت : اين همايشها بايد در قالب موضوعهاي مختلف به صورت تخصصي شبهات ديني را بررسي كند.
وي همچنين تأسيس نشريه درونگروهي و منتشر عنوان آن در فواصل كوتاه و داشتن اتاق فكر و بانك اطلاعات را از ضروريات مراكز پاسخگويي به شبهات ديني عنوان كرد.
آيتالله مكارم شيرازي در پايان سخنان خود با اشاره به تلاش برخي گروههاي وهابي در ايجاد شبهه در ميان زائران مسلمان قبرستان بقيع اظهار داشت : اين گروه در قبرستان بقيع كتابهايي كه بر ضد شيعيان نوشته شده را در بين شيعيان پخش ميكنند تا از آن طريق شبهاتي را در ذهن مردم القاء كنند. وي از وزارت امور خارجه و سازمان حج و زيارت خواست تا با پيگيريهاي مستمر با اين گونه افراد برخورد كند.
آيتالله مكارم شيرازي گفت: مراكز پاسخگويي شبهات ديني بايد با تشكيل حلقه اتصالي از جوابهاي ضد و نقيض دوري كنند.
کد مطلب 338660
نظر شما