كيمياگر " پائيلوكوئيلو " كپي يكي از حكايت هاي مثنوي مولوي است

اين مترجم ادبي در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : ترجمه ، تاثير به سزايي به فرهنگ و ادب سرزمين ما داشته و مسلما اين تاثير متقابل بوده است .
كيومرث پارساي تصريح كرد : ترجمه اي ترجمه درست است كه قواعد دستور زبان مادر در آن كاملا رعايت شود و از نظر املايي و انشايي زبان فارسي درست مطابق قوانين باشد، در غير اين صورت هر كس كه در يك فرهنگ لغت نامه در دست داشته باشد مي تواند مترجم باشد.
وي يادآور شد: ترجمه تبادل افكار است و نيازجامعه آشنا شدن با افكار جديد در دنيا است كه از راه ترجمه تحقق مي يابد.
اين مترجم ادبي خاطرنشان ساخت : متاسفانه شرايط اقتصادي نادرست در دنياي امروز باعث شده كه هركسي دست به كار ترجمه بزند و هر مترجمي نيز با هزينه پايين اين آثار ترجمه شده را منتشر كند ، بنابراين اكثر كساني كه در اين عرصه فعاليت مي كنند تجربه لازم و سواد لازم را براي اينكار ندارند.
كيومرث پارساي با اشاره به وجود نقص دررشته مترجمي دردانشگاه ها به مهر گفت : اصولا دانشگاه هاي ما چيز مناسبي به مترجمان (حتي ديگر رشته ها) ياد نمي دهند بلكه يك سري قواعد ابتدايي و تئوري آموزش داده مي شود ، به همين دليل امروزه اكثر مترجمان و يا پزشكان مشغول كارهاي ديگري كه در ارتباط با درسشان نيست ، هستند ! اگر مترجم خود نياز ترجمه را احساس كند به صورت تجربي بعد از پايان دانشگاه به دنبال اين حرفه مي رود در غير اين صورت بدون تجربه موفق نخواهد بود.
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