غلامرضا مصباحي مقدم در گفتگو با مهر اعلام كرد: همچنين شوراي پول و اعتبار راهكار جديدي را در عمليات بانكداري بدون ربا مورد بحث و بررسي قرار داد و در نهايت آئين نامه "خريد دين براي اعتبار در حساب جاري" را تصويب كرد.

وي توضيح داد: براساس اين مصوبه، كساني كه حساب جاري دارند، براساس اعتبارسنجي صورت گرفته به آنها اعتبار در حساب جاري شان داده خواهد شد و براساس اين اعتبار خواهند توانست هزينه يا خريد كنند و مطابق نرخ تسهيلات، خريد دين سالانه از اعتبارات بانكي در حساب جاري خود استفاده كنند و بعدا آن را بازپرداخت كنند.

مصباحي مقدم افزود: شوراي پول و اعتبار براي نخبگان (نفرات اول كنكور) 100 ميليون ريال تسهيلات جهت خريد خودرو با پرداخت 50 درصد نرخ سود تسهيلات (سود 7 درصدي) تصويب كرد.