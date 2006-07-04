بدون تشكيل دولت مستقل فلسطين بحران در خاورميانه پايان نمي يابد / توافق بر سر سند اسيران از دلايل يورش صهيونيستها به غزه است

به گزارش خبرگزاري مهر، صلاح زواوي امروز در كنفرانس مطبوعاتي خود با رسانه هاي داخلي و خارجي در پاسخ به سوال خبرنگار بين الملل "مهر" گفت :همگرايي،وحدت و توافق همه جانبه گروههاي مختلف فلسطيني از دلايل يورش ارتش رژيم صهيونيستي به نوار غزه است.

وي درباره اوضاع كنوني فلسطين و محاصره مردم به علت انتخاب دموكراتيك آنها اظهار داشت : ما به هر صورت تحمل كرده و مي كنيم ودرتلاش براي رسيدن به تفاهمي با جامعه بين المللي هستيم.

زواوي گفت : اسيران دربند درزندانهاي رژيم اشغالگر قدس،سندي را ارائه كردند و گروههاي مختلف فلسطيني از جمله جنبش هاي حماس وفتح با شركت در گفتگوهاي ملي به بحث و بررسي اين سند پرداخته و به توافقي همه جانبه درباره آن رسيدند.

وي افزود: اما به نظر مي رسد درهر زماني كه چيزي به دست مي آيد،آمريكا و انگليس نارحت شده و اين اتحاد فلسطينيان سبب خشم آمريكا و دشمن صهيونيستي مي شود و ما غافلگير شديم و دشمن اشغالگر دو عمليات را ضد فلسطنيان صورت داد و شما به خاك و خون كشيده شدن يك خانواده فلسطيني در ساحل نوار غزه را مشاهده كرديد و روز بعد از آن نيز تعداد زياد ديگري از مردم فلسطين به خاك و خون كشيده شدند و اين دموكراسي آمريكا و دشمن صهيونيستي است.

سفير فلسطين گفت : پاسخ فلسطينيان به اين حملات رژيم صهيونيستي، اقدام قهرمانانه ونظامي ملت فلسطين بود كه توانستند در درگيري با نظاميان اشغالگر سه نظامي اين رژيم را كشته و يك تن ديگر را به اسارت بگيرند.

وي در پاسخ به اين سوال خبرنگار مهر كه آيا اختلاف بين ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين و اسماعيل هنيه نخست وزير فلسطين از عواملي است كه اسرائيل به خود اجازه بمباران دفتر هنيه را داده است،تاكيد كرد:وحدت ملت فلسطين افزايش يافته است وهيچ اختلافي در اين زمينه وجود ندارد.

زواوي درپاسخ به سوال ديگرخبرنگار "مهر" درباره خبر منتشر شده در روزنامه الحيات چاپ لندن مبني اينكه فلسطينيان هم اكنون درحال بررسي مسئله آزادي نظامي به اسارت گرفته شده اسرائيل در قبال ضمانت اين رژيم براي آزادي شماري از اسيران و توقف حملات هستند، اظهار داشت: آنهايي كه نظامي اسرائيلي را در دست دارند،اگر شرايط مهيا شود حاضرند كه وي را درقبال درخواست هاي خود آزاد كنند.

وي با گرامي داشتن ياد و نام امام خميني و نقش ارزنده ايشان در حمايت از ملت فلسطين و تقدير از رهبر معظم انقلاب اسلامي و دولت جمهوري اسلامي ايران به خاطر حمايت و پشتيباني بي دريغ خود از مسئله فلسطين و فلسطينيان خاطرنشان كرد: مسئله فلسطين هم اكنون درمرحله حساسي به سر مي برد.



زواوي درادامه به تشريح تاريخچه سرزمين فلسطين و تشكيل رژيم جعلي اسرائيل در سال 1948ميلادي و توسعه طلبي و اشغالگري و تجاوزات اين رژيم در دهه هاي گذشته تاكنون پرداخت و افزود: ملت فلسطين براي مقابله با دشمن اشغالگر دست به انتفاضه اول و دوم خود بر ضد زد كه نتايج آن قهرماني ها و نثارشهيدان و وارد كردن زيانهايي در همه سطوح بود.

وي خاطرنشان كرد: سران عرب در سال 2002ميلادي در بيروت به طرحي براي حل مشكل فلسطين دست يافتند،اما جواب آريل شارون نخست وزير پيشين رژيم صهيونيستي به اين طرح يورش و اشغال كرانه باختري رود اردن بود.

سفير فلسطين با اشاره به تجاوزگريهاي مداوم اسرائيل بر ضد فلسطينيان،ادامه ساخت ديوار حائل در كرانه باختري، افزايش شهرك سازي در كرانه باختري و قدس افزود: ما به عنوان فلسطيني ها با تشكيل كشور در نوار غزه و كرانه باختري به پايتختي قدس، برچيده شدن شهرك ها و خروج شهرك نشينان و بازگشت آوارگان و پناهندگان موافقت كردند،اما اسرائيل نه درگذشته و در حال حاضر به تعهدات خود عمل نكرده و نمي كند.

وي تصريح كرد: ساخت شهركها، ربودن فلسطينيان توسط اسرائيل و احداث ديوار حائل همچنان ادامه دارد و دشمن صهيونيستي نمايندگان و وزيران فلسطيني را ربوده و به گروگان گرفته است،اما با كمال تاسف جامعه جهاني در برابر اقدام هاي رژيم صهيونيستي سكوت پيشه كرده است.

زواوي در ادامه سخنان خود به برگزاري انتخابات قانونگذاري فلسطين در 25 ژانويه سال 2006ميلادي(5 بهمن 84) اشاره كرد وگفت:حماس در اين انتخابات با اكثريت پارلماني پيروزشد و دولت حماس و دولت ملت فلسطين تشكيل شد و كشورهاي مدعي دموكراسي به مخالفت با اين انتخاب دموكراتيك فلسطينيان پرداختند.

وي افزود:آمريكا واروپا وكشورهاي جهان از دموكراسي سخن مي گويد و من مي گويم كه اين انتخابات جلوه دموكراسي فلسطين است.

زواوي در ادامه به رفتاردوگانه غرب در بحث دموكراسي اشاره كرد و اظهار داشت : وقتي سخن از دموكراسي به ميان مي آيد اين دموكراسي براي همگان بوده و گزينشي نيست،اما آمريكا و كشورهاي ديگري، دولت فلسطين را بايكوت كردند و 160هزار كارمند فلسطيني از چند ماه پيش حقوقي دريافت نكرده اند و زيانهاي فراواني به اقتصاد فلسطينيان وارد شده است.

وي درباره وضعيت كنوني ملت فلسطين گفت : ما دچار كبود مواد و تجهيزات پزشكي هستيم و مشكلات بهداشتي و آموزشي داريم و محاصره از سوي اين كشورهايي كه مدعي دموكراسي بوده و سخن از آن بر زبان مي رانند، افزايش يافته است.

سفيرفلسطين درادامه با انتقاد وابراز شگفتي ازبرخوردهاي دوگانه در قبال اقدام هاي فلسطينيان و رژيم اسرائيل، اين پرسش را مطرح كرد: از تروريسم سخن مي گويند،آيا به شهادت رساندن مردم بيگناه فلسطين، تروريسم نيست، اما كشتن نظاميان و تجاوزگران مهاجم به سرزمين فلسطين تروريسم محسوب مي شود؟

زواوي در ادامه كنفرانس مطبوعاتي دوساعته خود درباره نظامي به اسارت گرفته شده رژيم صهيونيستي به وسيله مبارزان فلسطيني گفت: هرچند ما 10هزار اسير دربند در زندانهاي اسرائيل داريم،اما با اين حال برادراني كه اين نظامي را اسير كردند،اعلام نمودند كه خواهان آزادي وي در قبال آزادي 450جوان زير 18سال و بيش از 100اسير زن فلسطيني دربند در زندانهاي اشغالگران هستند.

وي افزود:اسرائيل درگذشته اسيراني را با طرف هاي مختلف مانند سازمانهاي فلسطيني وغير فلسطيني مبادله كرده است، ما خواهان آزادي 10هزار نفر نيستيم، ما فقط مي گوييم كه زنان و جوانان زير 18سال را آزاد كنيد،اما جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا مي گويد اول بايد اين نظامي آزاد شود و پس از آن درباره مسائل با شما صحبت مي كنيم و در همين حال سخنگوي كاخ سفيد اين عمليات قهرمانه فلسطينيان را تروريسم قلمداد مي كند و با كمال تاسف برخي كشورهاي ديگر كه فكر مي كرديم ،دوست ما هستند، از همين رويه پيروي كردند وآن را تروريسم خواندند.

زواوي بار ديگرخاطرنشان كرد: كساني كه اين نظامي اسرائيلي را به اسارت گرفته اند آزادي 10هزار اسير را نمي خواهند، بلكه مي خواهند فقط 125زن فلسطيني و 450جوان زير 18سال و اسيران بسيار بيمار دربند در زندانهاي اشغالگران آزاد شوند،اما با كمال تاسف ارتش رژيم اشغالگر به بهانه آزاد كردن اين اسير عمليات نظامي "باران تابستان" را در نوار غزه آغاز كرد و اقدام به منهدم كردن پل ها در نوار غزه و تقسيم نوار غزه به سه بخش كرد و نيروگاه برق غزه را هدف قرار دادو دفتر نخست وزير فلسطين را بمباران كردند.

به گزارش مهر، وي همچنين از كشورهاي عربي و جهان اسلام و آزادگان سراسر دنيا خواست تا در اين وضعيت و شرايط دشوار كنوني همچنان در كنار ملت فلسطين باشند و از كوفي عنان خواست تا سخن حق را بگويد و از ملت فلسطين در مقابل تجاوزگري اسرائيل حمايت كند.

زواوي بر ضرورت كنارگذاشتن معيارهاي دوگانه در جهان و رفتار عادلانه آمريكا در قبال مسئله فلسطين تاكيد كرد.



وي گفت: اسرائيل و دنيا بايد اين امر را بفهمند كه بدون تحقق عدالت در فلسطين و بدون برپايي كشور مستقل فلسطيني داراي حاكميت درخاك خود به پايتختي قدس شريف در كرانه باختري و نوار غزه و بدون برچيده شدن شهرك ها و خروج شهرك نشينان اسرائيلي و بازگشت آوارگان و پناهندگان، تنش و بحران در منطقه ادامه خواهد داشت.

زواوي تصريح كرد:اسرائيل در تلاش براي انتقال بحران و مشكلات خود به خارج است و به جاي آزاد كردن اسيران فلسطيني، سوريه و برادر خالد مشعل رئيس دفتر سياسي جنبش حماس را متهم به دست داشتن در عمليات اسارت نظامي اسرائيلي مي كند.

زواوي در ادامه به بحث هولوكاست پرداخت و خاطرنشان كرد: هولوكاست واقعي همان است كه از 100سال پيش درباره فلسطين اجرا مي شود.

وي افزود: ما مخالف هر ظلمي به هر كسي هستيم، ما مخالف يهود به عنوان يهودي بودن نيستيم، بلكه مخالف با اشغالگران سرزمين ما هستيم و مخالف تروريست هايي هستيم كه بدترين عمليات را عليه مردم ما انجام مي دهند.





سفير فلسطين در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع صلح آميز هسته اي ايران اشاره كرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران به روشني و وضوح گفته است كه در تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي نيست،بلكه در تلاش براي دستيابي به حقوق تضمين شده خود در چارچوب آژانس بين المللي انرژي هسته اي است.