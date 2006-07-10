فرستاده ابومازن به دمشق خواستار مبادله اسيران فلسطيني با نظامي صهيونيست شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، جبهه دمكراتيك براي آزادي فلسطين دربيانيه اي به نقل ازخالد به عنوان عضو كميته مركزي سازمان آزادي بخش فلسطين (ساف) و عضو دفتر سياسي جبهه دمكراتيك اعلام كرد : درحالي كه تمام كشورهاي جهان شاهد كشتار خونين مردم فلسطين به دست اشغالگران صهيونيست است ، كشورهاي بزرگ دوست، طرفدار آزادي اسيران فلسطيني دربند در قبال اسير اسرائيلي باشند.

وي افزود: ما خواستار بين المللي كردن بحران اسيران زن و مرد فلسطيني و نظامي اسير اسرائيلي هستيم .

تيسر خالد خاطر نشان كرد : تا اين ساعت كشورهاي بزرگ دنيا به سود اسرائيل دخالت كردند .

اخيرا رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين دستور داد، دو تن از اعضاي جنبش آزادي بخش فلسطين براي ديدار با رئيس دفتر سياسي حماس به دمشق بروند.



ابومازن رئيس تشكليلات خودگردان فلسطين امروز دو تن از اعضاي كميته اجراي سازمان آزادي بخش فلسطين را براي ديدار با خالد مشعل رئيس دفترسياسي جنبش حماس به دمشق فرستاد.

تيسيرخالد و عبدالله الحواراني قرار است درخلال اين نشست درمورد حل و فصل موضوع نظامي اسرائيلي به اسارت در آمده با خالد مشعل مذاكره كنند.

روزنامه الشرق قطر درمورد اين اقدام ابومازن نوشت ، جنبش حماس براين باور است كه اين اقدامي جديد براي آرام كردن اوضاع امنيتي نوارغزه است تا از طريق تماس ها با برخي از كشورها محقق شود.