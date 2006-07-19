رطوبت زياد براي بيماران قلبي مضر است

به گزارش خبرگزاري مهر ، افراد ميانسالي كه در آب و هواي معتدل زندگي مي كنند چنانچه در محيط بسيار مرطوب قرار بگيرند دچار عوارض قلبي شده و يا اگر مبتلا به بيماري هاي قلبي و عروقي باشند مشكل آنا تشديد مي شود.

بسياري از مردم تصور مي كنند آب و هواي مرطوب تنفس را ساده تر كرده و از اين نظر براي قلب شان بهتر است ، در صورتي كه محيط هايي مانند ساحل دريا به دليل وجود هواي پاك تر به تنفس كمك مي كند اما قرار گرفتن در رطوبت زياد به سلامتي قلب صدمه مي زند.

آمار نشان مي دهد كه چنانچه افراد بالاي 70 سال در حمام هاي بخار و سوناي با رطوبت بالا قرار گيرند و اين كار به صورت مكرر انجام شود احتمال خطر براي آنان به حدي بالا مي رود كه امكان دارد جان خود را از دست بدهند.

همچنين تحقيقات حاكي از اين است كه در سال 2001 تعداد 3126 نفر به دليل حمله قلبي در آتن جان باختند كه 1953 نفر آنان مرد بودند و يك سوم اين مرگ و ميرها در فصل زمستان كه رطوبت هواي آنجا افزايش مي يابد ، اتفاق افتاده است.

طبق هشدار كارشناسان ، افراد در دهه 70 سالگي ، 5/3 برابر بيشتر دچار حمله قلبي مي شوند و چنانچه در هواي بسيار مرطوب قرار گيرند اين احتمال تا 7 برابر نيز افزايش مي يابد.