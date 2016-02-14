کاندیداهای جامعه مدرسین در انتخابات مجلس خبرگان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور اطلاعیه‌ای که با امضای آیت الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منتشر شده بدین شرح است.

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران اسلامی؛

در آستانه دهه پنجم از عمر مبارک انقلاب اسلامی، ملت سرفراز و سربلند ایران اسلامی بار دیگر عزم خود را جزم کرده تا در انتخاباتی پرشور، حساس و سرنوشت‌ساز شرکت کند تا علاوه بر پیام حضور گسترده و بی‌نظیر خود که همواره تداوم‌بخش پی‌گیری آرمانهای انقلاب اسلامی بوده است با انتخابی ناب و برجسته، افرادی والا و خبره را برای آینده نظام پر برکت اسلامی ذخیره نماید.

اینک که بیش از ۳۷ بهار از آکنده شدن فضای معنویت، عدالت، حق‌پرستی، آزادگی، انسانیت و معرفت در پهنه وسیع ایران عزیز می‌گذرد، دوست و دشمن بر این عقیده هستند که رمز شکل‌گیری و بقاء حرکت انقلابی ملت ایران همانا تمسک به ارزش‌های ناب اسلامی در ظلّ راهبری داهیانه و ملکوتی ولی فقیه زمان، اسوه زهد و تقوا، روحانی بصیر و مرجع تقلید علی‌الاطلاق یعنی حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی (قدس‌الله نفسه الزکیه) بوده است، این تمسک که از عمق بینش و فهم والای مردم مسلمان ایران حکایت داشته و در طول اعصار و ازمنه در پیروی از علمای عاملین به مکتب اهل بیت (علیهم السلام) نشأت گرفته بود، توانست کاخ‌های به ظاهر پولادین و برنامه‌های به شدت پیچیده و خطرناک دشمنان را منکوب کرده و علَم استقلال و دیانت را در سرزمین اسلام برافراشته نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عیان جایگاه والای رهبری امت اسلامی بیش از پیش بر مردم آشکار گشت، به گونه‌ای که اینجایگاه نه تنها راه برنده مردم بزرگوار ایران اسلامی بود بلکه الهام‌بخش سایر ملل جهان و تمامی مستضعفین عالم نیزگشته است. و بی‌جهت نیست که اینک نام پرآوازه خمینی کبیر (رحمت‌الله علیه) و خامنه‌ای عزیز (مدظله‌العالی) بعنوان رهبران انسانیت و معنویت و مبارزه با ظلم و فساد و بی‌عدالتی، بر تارک جهان درخشیده است.

همه بر این نکته واقفند که قدرت درکِ بسیاری از لایه‌های مدیریت و فوق‌تصوّر ده ساله امام بزرگوار و الهی ملت ایران بخصوص در زمان هشت سال دفاع مقدس بر تمامی شؤون و مفاهیم بگونه‌ای حیرت‌آور و اعجاب‌برانگیز بود که حتی اکنون با گذشت چهار دهه از آن زمان غیر قابل دسترس می‌نماید. اما دشمن که به خوبی بر این نکته واقف گشته بود آرزوی خامی در سر می‌پروراند که پس از بنیانگذار انقلاب اسلامی، شیرازه حکومت اسلامی را از هم پاشیده و با استفاده از خلاء آن اسوه صلابت، اهداف ننگین خود را در این سرزمین اجرا نماید. لکن در آن بحبوبه سخت و غم‌بار، دستی معنوی و ذخیره‌ای راهگشا و بوستانی به جا رسته به ثمر نشست و کینه مکاران و طمع متجاوزان را بی‌فایده ساخت.

آری؛ در آن وانفسای اندوه هجرت یار، مجلس خبرگان رهبری، جانشینی صالح و عادل و حکیمی فرزانه و اندیشمندی مدیر را بر عرشه کشتی انقلاب اسلامی نشاند که بواقع عطر وجود او یاد خمینی را در اذهان جاودانه می‌سازد. و این به برکت انتخابی هوشمندانه، آمادگی وظیفه‌شناسانه و عالمانه است.

ملت انقلابی و هوشمند ایران اسلامی مستحضرند که مجلس خبرگان رهبری که تشکیل شده از خبرگان، زبدگان و برجستگانی مجهز به سلاح علم وتقوا و از میان مردم است می‌بایست همواره در آمادگی و ‌‌نهایت بصیرت و اعتبار به صیانت از جایگاه رهبری انقلاب اسلامی پرداخته و در شرایط خاص به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل نماید. وظیفه‌ای که ادا کردن آن به تعبیر مقام معظم رهبری از عهده هیچ سرانگشت دیگری بر نمی‌آید و چنانکه شاهد بودیم این انتخاب ناب و زلال بود که عزت و عظمت نظام اسلامی را تضمین نمود. از این روست که به حکم عقل تشکیل مجلسی پویا و فرزانه واجبی بس خطیر جلوه می‌نماید و این مهم بر عهده تک تک آحاد ملت است که با بصیرتی انقلابی و هوشمندی تکلیف‌گرایانه، به صحنه بیایند تا نمایندگانی والا و تأثیر‌گذار و خبرگانی متفکر را برگزینند.

و بدین وسیله است که راه طولانی ملت ایران برای دستیابی به قله‌های آرمانی اسلامی و انسانی برای دهه پنجم حیات انقلاب اسلامی نیز تضمین می‌گردد. چه آنکه به بیان رسا و شیوای امام راحل عظیم‌الشأن رضوان‌الله تعالی علیه؛ «اگر ملت مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند چه بسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسؤول می‌باشند».

اینک که در آستانه پنجمین دوره از انتخابات مجلس خبرگان رهبری قرار گرفته‌ایم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچون دوره‌های گذشته با تأکیدات امام خمینی (رحمت‌الله علیه) و مقام معظم رهبری «مدظله العالی» به صحنه آمده و از میان علمای محترم نقاط مختلف کشور ـ با رعایت احترام به همگان - عده‌ای را تحت عنوان فهرست «امنای ملت، حافظان اصل ولایت» به محضر شریف مردم ایران اسلامی معرفی می‌نماید.

ضمن احترام به کلیه کاندیداهای تائید صلاحیت شده از سوی شورای محترم نگهبان، به استحضار عموم ملت شریف ایران اسلامی می‌رساند؛ این نظر مشورتی جامعه مدرسین پس از طی مدت‌ها رایزنی و شناسایی در سراسر کشور صورت گرفته و در این میان ملاک‌هایی چون «خبرویت و روشن‌ضمیری، دلسوزی و ارادت قلبی و عملی نسبت به انقلاب اسلامی، امام راحل و رهبری معظم انقلاب، برخورداری از آگاهی و صلاحیت‌های علمی، مخالفت عینی با دنیاپرستی و مقام‌خواهی، رعایت بی‌آلایشی و برخورداری از زیّ طلبگی و در یک کلام به فرموده امام راحل مخالفت با اسلام آمریکایی (اسلام مرفهین بی‌درد و قاعدین) و التزام به اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم)» از جمله خصوصیات بارز مد نظر تهیه‌کنندگان این فهرست بوده است.

بی‌شک ملت سرنوشت ساز ایران اسلامی این بار نیز همچون گذشته، با حضوری پرشور، آراء تأثیرگذار و پر‌مفهوم خود را به میدان آورده و درس بزرگی به بدخواهان و کج‌فهمان خواهند داد.

لازم است پیشاپیش در این مجال از علماء اعلام و خطباء عظام، شورای محترم نگهبان، وزارت محترم کشور، رسانه‌ها و جراید، دلسوزان و اندیشمندان و فرهیختگانی که در برپایی هر چه با شکوه‌تر این انتخابات تلاش می‌نمایند تشکر نموده و توفیق همگان را از ذات باریتعالی خواستاریم.

لیست کاندیداهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری

با شعار «امنای ملت، حافظان اصل ولایت»

حضرات آیات و حجج اسلام والمسلمین آقایان:

استان آذربایجان شرقی

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ محسن شبستری ۲ محمد تقی پورمحمدی ۳ هادی ملکوتی ۴ محمد فیض سرابی ۵ جواد حاجی زاده

استان آذربایجان غربی

رديف نام و نام خانوادگي ۱ علی اکبر قریشی ۲ عسگر دیرباز ۳ عباس رفعتی

استان اردبیل

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ سید حسن عاملی ۲ سید صادق محمدی جزه‌ای

استان اصفهان

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ سید یوسف طباطبایی ۲ مرتضی مقتدایی ۳ عبدالنبی نمازی ۴ محمود عبداللهی ۵ سید ابوالحسن مهدوی

استان البرز

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ سيد محمد مهدي ميرباقري ۲ سید محمدعلی مدرسی ۳ محسن کازرونی

استان ایلام

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ سید محسن سعیدی

استان بوشهر

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ سید هاشم حسینی بوشهری

استان تهران

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ محمد یزدی ۲ احمد جنتی ۳ محمد امامی کاشانی ۴ محمدعلی موحدی کرمانی ۵ محمد تقی مصباح یزدی ۶ سید ابوالفضل میر محمدی ۷ ابراهیم امینی ۸ سید محمدرضا مدرسی ۹ علیرضا اعرافی ۱۰ علی مؤمن ۱۱ محمد ری شهری ۱۲ قربانعلی دری نجف آبادی ۱۳ محمدباقر باقری کنی ۱۴ حسن روحانی ۱۵ غلامرضا مصباحی مقدم ۱۶ محسن قمی

استان چهارمحال بختیاری

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ علیرضا اسلامی

استان خراسان جنوبی

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ سید ابراهیم رئیسی

استان خراسان رضوی

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ سید محمود هاشمی شاهرودی ۲ سید احمد علم الهدی ۳ سید احمد حسینی خراسانی ۴ سید محمد سعیدی ۵ حسن عالمی ۶ سید مجتبی حسینی ۷ محمد هادی عبد خدایی

استان خراسان شمالی

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ حبیب الله مهمان نواز

استان خوزستان

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ سیدمحمدعلی موسوی جزائری ۲ عباس کعبی ۳ سید علی شفیعی ۴ محسن حیدری (آل‌کثیر) ۵ عبدالکریم فرحانی

استان زنجان

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ محمدرضا حاج ابوالقاسمی دولابی

استان سمنان

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ سید محمد شاهچراغی

استان سیستان و بلوچستان

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ عباسعلی سلیمانی ۲ علی احمد سلامی

استان فارس

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ اسدالله ایمانی ۲ سید علی اصغر دستیب ۳ احمد بهشتی ۴ غلامعلی صفایی بوشهری ۵ علی شیخ موحد

استان قزوین

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ علی اسلامی ۲ محمود رجبی

استان قم

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ محمد مؤمن

استان کرمان

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ سید احمد خاتمی ۲ محمدبهرامی خوشکار ۳ امان الله علی‌مردای

استان کرمانشاه

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ حسن ممدوحی ۲ محمود محمدی عراقی

استان کهکیلویه و بویراحمد

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ سید شرف الدین ملک حسینی

استان گیلان

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ زین العابدین قربانی ۲ رضا رمضانی

استان مازندران

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ نور الله طبرسی ۲ صادق لاریجانی ۳ علی معلمی ۴ علی اکبر سیفی مازندرانی

استان مرکزی

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ احمد محسنی گرگانی ۲ محسن اراکی

استان هرمزگان

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ غلامعلی نعیم آبادی

استان همدان

ردیف نام و نام خانوادگی ۱ غیاث الدین محمدی ۲ سید مصطفی موسوی هوایی

استان یزد