۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۴۰

هاموند:

پوتین می تواند بحران سوریه را پایان دهد

وزیر امور خارجه انگلیس معنقد است که رئیس جمهور روسیه تنها کسی است که قادر به حل بحران سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، « فیلیپ هاموند» در گفتگویی همچنین خاطر نشان کرد: تنها یک سیاستمدار می تواند بحران سوریه را به راحتی حل کند و آن کسی نیست غیر از « ولادیمیر پوتین».

وزیر امورخارجه انگلیس با بیان اینکه پوتین با یک تلفن می تواند خاتمه دهنده بحران سوریه باشد، اظهار داشت: رئیس جمهوری روسیه می تواند از بشار اسد بخواهد تا با کناره گیری از قدرت به این بحران پایان دهد.

هاموند در ادامه ادعا کرد: روس ها در هفته های گذشته بر حملات خود افزودند و مخالفان معتدل را از برخی مناطق تحت نفوذ خود بیرون راندند اما مساله مهم این است که نظام سوریه نیرویی برای سیطره بر آن مناطق ندارد بنابراین اوضاع معلق مانده است.

کد مطلب 3557153
شقایق لامع زاده

