۹ زنجیره تولید مرغ در قزوین ۳۶ هزار تن گوشت تولید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریریمقدم اظهار کرد: در حال حاضر ۹ زنجیره تولید مرغ گوشتی در استان فعال است که در مجموع ۱۳۸ واحد مرغ گوشتی با ظرفیت چهار میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه را تحت پوشش خود دارند.
وی افزود: در مجموع ۴۲۰ واحد مرغ گوشتی با ظرفیت کلی ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه در استان قزوین فعالیت میکنند که بخشی از این واحدها در قالب زنجیرههای تولید مرغ گوشتی ساماندهی شدهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: واحدهای تحت پوشش زنجیرههای تولید مرغ گوشتی در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه جوجهریزی داشتند و متوسط جوجهریزی در این واحدها به پنج دوره در سال رسید.
حریریمقدم ادامه داد: این در حالی است که سایر واحدهای مرغ گوشتی استان بهطور میانگین ۳.۵ دوره در سال جوجهریزی انجام میدهند که نشاندهنده بهرهوری بالاتر واحدهای تحت پوشش زنجیرههای تولید است.
وی با اشاره به نقش زنجیرههای تولید در افزایش بهرهوری و ساماندهی تولید مرغ گوشتی گفت: تولید در این زنجیرهها با رویکرد تولید مرغ سایز انجام میشود و مجموع تولید گوشت مرغ در واحدهای تحت پوشش این زنجیرهها در سال گذشته به ۳۶ هزار تن رسید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: توسعه زنجیرههای تولید مرغ گوشتی با ایجاد هماهنگی میان مراحل مختلف تولید، افزایش بهرهوری واحدها، کاهش هزینهها و برنامهریزی منسجمتر میتواند به استمرار تولید و رونق بیشتر صنعت مرغداری استان کمک کند.
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