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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

ضرورت حفظ وحدت میان بسیجیان، مردم و مسئولان بروجن

ضرورت حفظ وحدت میان بسیجیان، مردم و مسئولان بروجن

بروجن- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجن با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت گفت: با حفظ وحدت میان بسیجیان، مردم و مسئولان بروجن بسیج شهرستان را به جایگاه اصلی خود می رسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی صبح یک شنبه در مراسم معارفه خود گفت: از این پس نه به عنوان فرمانده، بلکه به عنوان خادم کوچک مردم، بسیجیان و پیشکسوتان شهرستان خدمت خواهم کرد.

وی اظهار داشت: هر جا که حضور پیدا کردم، خود را فرزند کوچک آن شهرستان دانستم. قول می‌دهم تا زمانی که در بروجن هستم، بیش از شهر زادگاهم در این شهرستان حضور داشته باشم.

کریمی با تأکید بر ضرورت وحدت افزود: با وحدتی که میان بسیجیان، مردم و مسئولان ایجاد خواهد شد، بسیج شهرستان بروجن را به جایگاه اصلی خود خواهیم رساند. از مردم شهرستان می‌خواهم مرا به عنوان فرزند کوچک خود بپذیرند تا بتوانم خدمتگزار باشم.

کد مطلب 6911871

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