به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، در نشست خبری حضور پیدا کرد و با اشاره به آمار مدارس کشور، گفت: در حال حاضر در مجموع ۱۲۵ هزار و ۲۷۲ مدرسه در کشور داریم که از این تعداد، ۱۲۱ هزار و ۱۱۴ مدرسه عادی دولتی و غیردولتی و چهار هزار و ۱۳۱ مدرسه مربوط به دانشآموزان و کودکان با نیازهای ویژه و استثنایی است.
وی افزود: کودکان استثنایی شامل گروههای مختلفی از جمله دانشآموزان نابینا، ناشنوا، دارای محدودیتهای حرکتی و دانشآموزان با مسائل ذهنی هستند که باید متناسب با شرایط و نیازهای آنان، آموزشهای خاص ارائه شود. این کودکان از آموزش محروم نیستند و بعضاً استعدادهای بسیار ویژهای نیز دارند؛ بنابراین آموزش و پرورش وظیفه دارد آموزش متناسب با نیازهای آنان را فراهم کند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: این اطلاعات مربوط به سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ است و آمار دقیقتر مربوط به سال تحصیلی جدید و مدارس جدیدی که ساخته و به مجموعه آموزش و پرورش اضافه میشوند، از اول مهرماه به بعد اعلام خواهد شد.
فرهادی گفت: از مجموع مدارس کشور، ۸۳ درصد دولتی و ۱۷ درصد غیردولتی هستند و تعداد مدارس غیردولتی نیز ۲۱ هزار و ۱۹۴ مدرسه است.
وی با اشاره به توزیع مدارس بر اساس دوره تحصیلی اظهار کرد: مجموع مدارس مقطع ابتدایی کشور ۷۰ هزار و ۵۱۰ مدرسه است. در این آمار، پیشدبستانی به عنوان مدرسه محاسبه نشده است؛ چراکه پیشدبستانی جزو نظام رسمی و اجباری آموزش نیست و اگر دانشآموزی دوره پیشدبستانی را طی نکرده باشد، آموزش و پرورش الزامی برای ثبتنام او در این دوره ندارد، هرچند تلاش میکنیم پوشش دوره پیشدبستانی هرچه بیشتر به ۱۰۰ درصد نزدیک شود.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: در مقطع متوسطه اول ۲۸ هزار و ۱۱۸ مدرسه و در مقطع متوسطه دوم نیز ۱۱ هزار و ۹۵۴ مدرسه داریم.
وی با بیان اینکه این توزیع مدارس در سالهای آینده ثابت نخواهد ماند، گفت: متأسفانه توزیع نرمال جمعیت در میان دورههای تحصیلی نداریم. در حال حاضر بیشترین جمعیت دانشآموزی در مقطع ابتدایی قرار دارد و در دو تا سه سال آینده این جمعیت به مقاطع متوسطه منتقل میشود.
فرهادی ادامه داد: در آینده شاهد خواهیم بود که به دلیل نبود توزیع نرمال جمعیتی، مجبور شویم برخی مدارس متوسطه دوم را تغییر کاربری دهیم یا برخی مدارس متوسطه اول را به مقاطع دیگر اختصاص دهیم. در حال حاضر بیش از ۹ میلیون دانشآموز در مقطع ابتدایی تحصیل میکنند.
وی با اشاره به اهمیت مدارس فنی و حرفهای و کاردانش اظهار کرد: مدارس فنی و حرفهای و کاردانش از جمله مهمترین محرکهای اقتصاد و اشتغال کشور هستند. بنده نیز به عنوان کسی که توفیق داشتم در گذشته به عنوان هنرآموز در هنرستان خدمت کنم، معتقدم دانشآموزان این مدارس با کسب مهارت، آمادگی بیشتری برای ورود به بازار کار پیدا میکنند و تقریباً فارغالتحصیل بیکار در مقطع هنرستان نداریم.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: در شاخه فنی و حرفهای پنج هزار و ۸۲۹ مدرسه و در شاخه کاردانش چهار هزار و ۷۳۰ مدرسه داریم که در مجموع تعداد مدارس این دو شاخه به ۱۰ هزار و ۵۵۹ مدرسه میرسد.
فرهادی افزود: با احتساب چهار هزار و ۱۳۱ مدرسه استثنایی، مجموع مدارس کشور به ۱۲۵ هزار و ۴۷۲ مدرسه میرسد.
وی در ادامه با اشاره به توزیع مدارس در مناطق روستایی و شهری اظهار کرد: از میان مدارس دولتی، ۵۹ درصد مدارس در مناطق روستایی قرار دارند. البته این نسبت در تعداد دانشآموزان به همین شکل نیست؛ چراکه مدارس روستایی معمولاً جمعیت دانشآموزی کمتری دارند و تراکم دانشآموز در آنها پایینتر است.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: در مجموع ۵۸ هزار و ۷۳۸ مدرسه در روستاها و ۴۱ هزار و ۴۱۲ مدرسه در شهرها قرار دارند؛ بنابراین ۵۹ درصد مدارس در روستاها و ۴۱ درصد در شهرها واقع شدهاند.
وی همچنین با اشاره به جنسیت دانشآموزان و نوع مدارس افزود: حدود ۳۱ درصد مدارس کشور پسرانه و حدود ۳۱.۱ درصد مدارس دخترانه هستند و حدود ۳۸ درصد مدارس نیز به صورت مختلط فعالیت میکنند.
فرهادی ادامه داد: مدارس مختلط عمدتاً در مناطق محروم و روستایی قرار دارند و بیشتر آنها مدارس ابتدایی هستند. در برخی مناطق اگر مدرسه به صورت مختلط تشکیل نشود، به دلیل پایین بودن تعداد دانشآموزان، اساساً امکان تشکیل مدرسه وجود نخواهد داشت؛ بنابراین برای این مدارس شرایط خاصی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به تعداد کلاسهای درس کشور اظهار کرد: در مجموع مدارس دولتی و غیردولتی، تقریباً ۶۸۷ هزار کلاس درس در کشور فعال است.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: از مجموع کلاسهای درس کشور، ۷۹ درصد کلاسها دولتی و ۲۱ درصد غیردولتی هستند. بنابراین نسبت مدارس دولتی و غیردولتی با نسبت کلاسهای دولتی و غیردولتی یکسان نیست؛ به این معنا که در تعداد مدارس، ۸۳ درصد مدارس دولتی و ۱۷ درصد غیردولتی هستند، اما در تعداد کلاسهای درس، سهم کلاسهای دولتی ۷۹ درصد و کلاسهای غیردولتی ۲۱ درصد است.
فرهادی با تشریح توزیع کلاسهای درس در مقاطع مختلف تحصیلی گفت: بیشترین تعداد کلاسهای درس در مقطع ابتدایی قرار دارد و در این مقطع ۳۸۸ هزار و ۵۷ کلاس درس داریم.
وی افزود: در مقطع متوسطه اول نیز ۱۵۲ هزار و ۷۸۲ کلاس درس داریم و تعداد کلاسهای مقطع متوسطه نظری ۸۲ هزار و ۲۷۹ کلاس است. همچنین ۳۶ هزار و ۶۷۳ کلاس درس در شاخه فنی و حرفهای و ۲۷ هزار و ۴۶ کلاس درس نیز در شاخه کاردانش فعال است.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: مجموع کلاسهای دولتی کشور ۵۴۵ هزار و ۴۴۸ کلاس است و مابقی کلاسها در مدارس غیردولتی قرار دارند.
وی درباره توزیع کلاسهای درس دولتی در مناطق شهری و روستایی نیز اظهار کرد: از مجموع کلاسهای دولتی، ۱۹۰ هزار و ۳۴۱ کلاس در روستاها و سه میلیون و پانصد هزار و ۱۰۷ کلاس در شهرها قرار دارند.
فرهادی ادامه داد: بنابراین در تعداد مدارس، سهم روستاها بیشتر است، اما در تعداد کلاسهای درس، سهم شهرها بیشتر است. دلیل این موضوع آن است که در شهرها مدارس با مقیاس بزرگتری داریم.
وی با تأکید بر اهمیت مدارس بزرگتر و دارای ظرفیتهای آموزشی و تربیتی بیشتر گفت: هرچه مدارس بزرگتر باشند، شرایط برای ارائه خدمات کیفی آموزشی و تربیتی نیز بهتر فراهم میشود؛ چراکه یک مدرسه بزرگ میتواند از ظرفیتهای مختلفی مانند مربی پرورشی، مربی تربیت بدنی، مشاور، مشاور سلامت، معاون اجرایی، مسئول فناوری و کتابخانه برخوردار باشد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: هرچه بتوانیم در شهرها مدارس کوچک را به سمت مدارس بزرگتر و دارای ظرفیتهای بیشتر سوق دهیم، به نفع کیفیت آموزشی است.
فرهادی با اشاره به مدرسهای که در محل سخنان خود حضور داشت، گفت: در همین مکانی که اکنون حضور داریم، لازم میدانم از امیر مهدوی و مجموعه محترم ارتش جمهوری اسلامی ایران تشکر کنم. این مدرسه به همت ارتش جمهوری اسلامی ایران ساخته شده و تقریباً دو مدرسه با ۲۰ کلاس درس احداث و برای استفاده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.
وی افزود: این مدارس از مدارس باکیفیت هستند و انشاءالله بهزودی افتتاح خواهند شد. از همه همکاران و کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز تشکر میکنم و امیدوارم خداوند به همه آنها سلامتی عطا کند.
بازگشت جمعیت دانشآموزی به سطح سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۳۲
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تشریح آخرین آمار جمعیت دانشآموزی، کلاسهای چندپایه، تراکم کلاسها و نیروی انسانی این وزارتخانه گفت: در حال حاضر حدود ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دانشآموز در کشور تحصیل میکنند، اما پیشبینی میشود جمعیت دانشآموزی کشور در سال ۱۴۳۲ به حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کاهش یابد؛ موضوعی که زنگ خطر جدی در حوزه جمعیت محسوب میشود.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت کلاسهای چندپایه در مناطق روستایی و عشایری اظهار کرد: در مناطق روستایی و عشایری کشور ناچار هستیم در برخی مدارس، دانشآموزان پایههای مختلف را در یک کلاس تجمیع کنیم. در دوره ابتدایی، ۴۸ هزار و ۸۰۱ کلاس چندپایه داریم که عدد قابل توجهی است.
وی افزود: در متوسطه اول نیز در برخی مناطق، به دلیل ضرورت جلوگیری از بازماندگی از تحصیل دانشآموزان، ناچار به تشکیل کلاسهای چندپایه هستیم. در برخی مناطق، اولیا حاضر نیستند فرزند خود را به مدارس شبانهروزی بفرستند و از سوی دیگر تعداد دانشآموزان به اندازهای نیست که بتوان یک مدرسه متوسطه اول دخترانه یا پسرانه مستقل تشکیل داد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: به همین دلیل، در برخی مناطق ممکن است یک کلاس پایه هفتم با حضور دختران و پسران تشکیل شود و تعداد دانشآموزان این کلاس نیز بسیار محدود، برای مثال هفت نفر، باشد. هدف از این اقدام، جلوگیری از بازماندگی دانشآموزان از تحصیل است؛ چراکه در بسیاری از این مناطق، خانوادهها حاضر نیستند فرزندان خود را برای ادامه تحصیل به مدارس شبانهروزی بفرستند.
وی با اشاره به تعداد کلاسهای چندپایه در دوره متوسطه اول گفت: در متوسطه اول نیز یکهزار و ۴۸۹ کلاس چندپایه داریم.
تحصیل ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دانشآموز در کشور
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره جمعیت دانشآموزی کشور نیز اظهار کرد: در مجموع، تعداد دانشآموزان دولتی، غیردولتی و استثنایی کشور حدود ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است و دانشآموزان بزرگسال در این آمار محاسبه نشدهاند.
وی افزود: از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۳۷۸ هزار دانشآموز در دوره ابتدایی تحصیل میکنند، ۳ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۱۵۲ دانشآموز در دوره متوسطه اول، یک میلیون و ۷۱۱ هزار و ۵۲۷ دانشآموز در متوسطه دوم نظری، ۸۷۳ هزار دانشآموز در شاخه فنی و حرفهای و ۵۵۵ هزار دانشآموز نیز در شاخه کاردانش تحصیل میکنند.
وی با اشاره به اهمیت توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و کاردانش گفت: هرچه ترکیب دانشآموزان دوره متوسطه دوم به سمت فنی و حرفهای و کاردانش حرکت کند، به اهداف قانون برنامه هفتم نزدیکتر میشویم. بر اساس این قانون، باید ۵۰ درصد دانشآموزان متوسطه دوم در بخش فنی و حرفهای و کاردانش تحصیل کنند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: برخی استانهای کشور حتی از این عدد عبور کردهاند و بیش از ۵۰ درصد دانشآموزان متوسطه دوم آنها در شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش تحصیل میکنند که عدد بسیار خوبی است.
تعداد دانشآموزان دختر حدود ۱۰ هزار نفر بیشتر از پسران است
وی درباره ترکیب جنسیتی جمعیت دانشآموزی کشور نیز گفت: تعداد دانشآموزان دختر حدود ۱۰ هزار نفر بیشتر از تعداد دانشآموزان پسر است؛ یعنی در مجموع حدود ۱۰ هزار دانشآموز دختر بیشتر از دانشآموزان پسر داریم.
وی افزود: در اغلب جوامع تعداد دختران بیشتر است، اما موضوع مهم این است که چه تعداد از آنان امکان تحصیل دارند و شرایط تحصیل دختران چگونه فراهم میشود. در کشور ما نیز تحصیل دختران همواره مورد توجه نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است و باید امکان دسترسی آنان به آموزش به شکل مناسب فراهم شود.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت فضای آموزشی کشور اظهار کرد: در سال ۱۳۹۲ تعداد دانشآموزان کشور حدود ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بود، در حالی که امروز این تعداد به حدود ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده است؛ یعنی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دانشآموز به جمعیت دانشآموزی کشور اضافه شده است.
وی ادامه داد: طبیعتاً متناسب با افزایش تعداد دانشآموزان باید فضای آموزشی نیز توسعه پیدا میکرد، اما ساخت فضای آموزشی متناسب با رشد جمعیت دانشآموزی نبوده است.
وی با بیان اینکه پیشبینیهای جمعیتی، آینده متفاوتی را نشان میدهد، گفت: یک خبر بد این است که در سال ۱۴۳۲ جمعیت دانشآموزی کشور دوباره به حدود سال ۱۳۹۲ بازمیگردد و حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دانشآموز خواهد شد؛ یعنی قریب به ۴ میلیون دانشآموز کاهش خواهیم داشت.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: این موضوع از نظر وضعیت جمعیتی کشور خبر خوبی نیست و سیاستگذاران حوزه جمعیت باید برای آن فکر ویژه و یک اقدام خاص داشته باشند.
وی افزود: اینکه جمعیت دانشآموزی کشور طی کمتر از هفت سال حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کند، زنگ خطر بسیار مهمی است و باید سیاستگذاران حوزه جمعیت روی این مسئله تمرکز کنند؛ چراکه در آینده، جمعیت با موضوعاتی همچون امنیت، قدرت اقتصادی و سایر مسائل اساسی کشور ارتباط مستقیم دارد.
کاهش تراکم کلاسها از ۲۵.۵ به ۲۴.۹۸ دانشآموز
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره میانگین تراکم دانشآموزی در کلاسهای درس گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، میانگین تراکم کلاسها که شامل مناطق روستایی، شهری و سایر مناطق است، ۲۵.۵ دانشآموز در هر کلاس بود.
وی افزود: این عدد در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به ۲۴.۹۸ دانشآموز کاهش پیدا کرده است.
وی درباره دلایل کاهش میانگین تراکم کلاسها اظهار کرد: این کاهش دو دلیل دارد؛ یکی کاهش تعداد دانشآموزان و دیگری افزایش فضای آموزشی. در برخی مناطق، مدرسه ساخته شده و به فضای آموزشی اضافه شده است؛ مانند همین مدرسهای که امسال حدود ۴۰ کلاس به فضای آموزشی این منطقه اضافه میکند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اگر کاهش تراکم کلاسها به معنای افزایش سرانه فضای آموزشی باشد، خبر خوبی است، اما اگر کاهش تراکم ناشی از کاهش جمعیت دانشآموزی باشد، خبر خوبی نیست.
وی در ادامه درباره تعداد کارکنان آموزش و پرورش گفت: حدود ۵۷ درصد کارکنان خانواده وزارتخانه را تشکیل میدهند و در حال حاضر حدود یک میلیون و ۷۵ هزار نفر حقوقبگیر در آموزش و پرورش داریم.
وی افزود: این آمار شامل معلمان رسمی، پیمانی، آزمایشی، قرارداد کار معین، حقالتدریس آزاد و دانشجومعلمان متعهد خدمت است. همچنین حدود ۵۰ هزار نفر از کارکنان نیز در قالب نیروهای مختلف غیررسمی فعالیت دارند.
استمرار خدمت ۳۲ هزار معلم در مهر ۱۴۰۴
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به استمرار خدمت معلمان بازنشسته اظهار کرد: سال گذشته برای دومین سال پیاپی از همکاران و معلمان عزیز درخواست کردیم در صورت امکان بازنشستگی خود را به تعویق بیندازند تا آموزش و پرورش در دوره اوج جمعیت دانشآموزی با کمبود نیروی انسانی مواجه نشود.
وی افزود: معلمان بهصورت ایثارگرانه این درخواست را پذیرفتند و در مهر ۱۴۰۴ حدود ۳۲ هزار نفر استمرار خدمت داشتند.
وی ادامه داد: اگرچه اقداماتی که برای قدردانی از لطف و بزرگواری این عزیزان انجام دادیم پاسخ کامل به زحمات آنان نبود، اما یک ماه پاداش و حقوق اسفندماه به آنان پرداخت شد. این پرداخت در سال گذشته نیز در موعد مقرر انجام شد و امسال نیز دو ماه پس از عید پرداخت صورت گرفت.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سابقه این اقدام گفت: این موضوع از نخستین اقدامات آموزش و پرورش در این زمینه بوده و سابقه نداشته است. معلمان با تجربه و پیشکسوت میتوانند درباره ارزش این تجربه و همراهی شهادت دهند.
مدارس در مهرماه حضوری است
وی با اشاره به برخی اخبار منتشرشده درباره احتمال غیرحضوری شدن مدارس اظهار کرد: تلاش میکنیم امسال نیز آغاز سال تحصیلی بهصورت حضوری باشد. البته شایعاتی در برخی رسانهها و فضای مجازی مطرح شده بود که مدارس قرار است غیرحضوری شوند، اما من در رسانه رسمی چنین مطلبی را به نقل از یک مقام رسمی ندیدم.
وی افزود: در مورد سخنان آقای دکتر عباسی نیز منظور ایشان دانشگاهها و ورودیهای جدید دانشگاهها بود که این موضوع نیز با ایشان مطرح و روشن شد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: مدارس در مهرماه، مانند سالهای گذشته، حضوری خواهند بود و همه دانشآموزان در کلاسهای درس حاضر خواهند شد.
وی ادامه داد: انشاءالله با ثبات و امنیت کشور و به لطف خداوند متعال، مدد الهی و همت نیروهای مسلح، مدرسه را به هیچوجه شایسته نمیدانیم که تعطیل کنیم و آموزش را به فضای مجازی ببریم؛ چراکه آموزش مجازی آسیبهایی دارد که نمیتوان همه آنها را احصا کرد.
وی تصریح کرد: سال تحصیلی انشاءالله بدون کسری معلم و بدون هیچگونه مشکلی در زمان مقرر آغاز خواهد شد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود درباره تدریس معلمان بازنشسته گفت: در بحث امتحانات نهایی نیز نکاتی وجود دارد. ما تلاش میکنیم از ظرفیت معلمان به شکل استاندارد استفاده کنیم و اولویت اصلی ما تأمین کلاس درس است.
وی افزود: از ظرفیت اضافهتدریس معلمان شاغل و بازنشسته نیز استفاده میکنیم تا معلمان شاغل و بازنشسته در صورت تمایل بتوانند اضافهتدریس داشته باشند.
وی ادامه داد: معلمان بازنشسته آموزش و پرورش عموماً جوان هستند و بسیاری از آنها در سنین حدود ۴۶ تا ۵۲ سالگی قرار دارند؛ بنابراین معلم جوان، پرانرژی و در عین حال باتجربه هستند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: اگر گفته میشود معلمان بازنشسته سرحال هستند، باید گفت بسیاری از آنها حتی از ما هم سرحالتر هستند. آنها ۳۰ سال تجربه اندوختهاند و از این جهت، گرانقیمتترین معلمان ما محسوب میشوند.
حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار دانشآموز در آزمونهای نهایی شرکت کردند
وی درباره آمار آزمونهای نهایی اظهار کرد: در آزمونهای نهایی، یک میلیون و ۷۹۸ هزار و ۱۷۸ دانشآموز شرکت کردند.
وی افزود: از این تعداد، یک میلیون و ۵۴۳ هزار و ۹۲۸ نفر دانشآموز پایههای یازدهم و دوازدهم بودند و ۲۵۵ هزار و ۱۵۰ نفر نیز با هدف بهبود وضعیت نمرات خود و تأثیر آن در کنکور در آزمونها شرکت کردند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: ۵۴۲ دانشآموز نیز از خارج از کشور در آزمونهای نهایی شرکت کردند.
۱۸۱ طراح سؤال در قرنطینه آزمونهای نهایی بودند
وی با اشاره به روند طراحی سؤالات امتحانات نهایی گفت: برای طراحی سؤالات، ۱۸۱ نفر از طراحان سؤال در قرنطینه حضور داشتند و تا زمان برگزاری آزمون، در قرنطینه باقی ماندند.
وی افزود: این ۱۸۱ نفر از معلمان برجسته و توانمند وزارت آموزش و پرورش بودند. از میان آنها ۵۰ نفر مدرک دکترا، ۱۱۹ نفر مدرک کارشناسی ارشد و ۵۰ نفر نیز مدرک کارشناسی داشتند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سابقه کاری طراحان سؤالات گفت: میانگین سابقه فعالیت طراحان سؤال ۲۲ سال بود که نشان میدهد در طراحی سؤالات امتحانات نهایی از ظرفیت معلمان با تجربه و متخصص استفاده شده است.
تأمین معلم و فضای آموزشی برای مهرماه مشکلی ندارد
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه وجود مدرسه در مجاورت کلانتریها و مراکز انتظامی در سراسر دنیا امری متداول است، گفت: این موضوع هیچ دلیل و توجیهی برای حمله به مدرسه و به خاک و خون کشیدن دانشآموزان و معلمان نیست؛ مدارسی که در جریان جنگ اخیر مورد حمله قرار گرفتند نیز خالی از نیروهای نظامی بودند.
فرهادی در جمع خبرنگاران با اشاره به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: ممکن است در مجاورت همه کلانتریها و پاسگاهها در سراسر دنیا مدرسه وجود داشته باشد. این موضوع به هیچ عنوان دلیل و توجیهی نیست که یک کشور به مدرسهای که روی دیوارهای آن نوشتهها و نقاشیهای کودکانه وجود دارد، حمله کند و دانشآموزان و معلمان را به خاک و خون بکشد.
وی افزود: در سراسر دنیا ممکن است در کنار یک کلانتری یا مرکز پلیس، مدرسه وجود داشته باشد و این موضوع امر غیرعادی نیست. خواهش من از همه این است که همنوا با حقیقت حرکت کنیم تا دشمن نتواند پس از جنایتی که انجام داده، فرافکنی کند و بگوید آن مکان، مدرسه نبوده یا به دلیل دیگری هدف قرار گرفته است.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: آن مکان سالها مدرسه بوده و دیوارنوشتهها و نقاشیهای کودکانه آن نیز گواه این موضوع است. از سوی دیگر، دقت اصابت بمبهای دشمن به حدی بوده که در یک ساختمان چندواحدی و چندطبقه، توانستهاند یک واحد خاص را هدف قرار دهند و دانشمند هستهای کشورمان را به شهادت برسانند؛ بنابراین چگونه ممکن است مدرسهای با این تعداد دانشآموز را تشخیص ندهند و عمداً بمباران کنند؟
فرهادی تصریح کرد: این مدرسه در مجاورت مرکز اداری نیز نبود و مورد بمباران قرار گرفت. مدارسی که در خمین بمباران شدند نیز در مجاورت مراکز نظامی قرار داشتند. مدارسی که در تهران بمباران شدند نیز اگر در مجاورت مراکز نظامی بودند، این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین تمام مدارسی که پس از مدرسه میناب مورد حمله قرار گرفتند، خالی بودند و اینگونه نبود که دشمن بتواند ادعا کند مدرسهای را بمباران کرده که در آن نیروهای نظامی حضور داشتهاند؛ هیچ نیروی نظامی در این مدارس حضور نداشت.
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تأمین معلم برای مدارس، بهویژه مدارس مناطق محروم، با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: ما هر سال در آموزش و پرورش «پروژه مهر» داریم که از مهر تا مهر ادامه پیدا میکند. به محض اینکه سال تحصیلی را آغاز کردیم، پروژه مهر سال بعد را نیز شروع میکنیم و حتی اجازه نمیدهیم به آبان برسد.
فرهادی ادامه داد: وقتی استقرار مهر آغاز شد، زنگ بازگشایی کلاسها نواخته شد و جریان آموزش در مدارس تثبیت شد، باید از همان زمان برای سال آینده بررسی کنیم که چه تعداد بازنشسته خواهیم داشت، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی چه میزان نیرو در اختیار ما قرار میدهند و آیا به آزمون استخدامی نیاز داریم یا خیر.
وی افزود: در صورت نیاز به استخدام، باید مشخص شود که در مقطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم یا هنرستانها چه میزان نیرو نیاز داریم و چه تعداد از نیروهای مورد نیاز باید زن و چه تعداد مرد باشند. همه این موارد در معاونت برنامهریزی و توسعه منابع و با تعامل با سازمان برنامه و بودجه بررسی و تعیین میشود.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه برای آغاز مهرماه مشکلی در تأمین نیروی انسانی وجود ندارد، گفت: با اطمینان عرض میکنم برای مهرماه هیچ مشکلی برای بازگشایی کلاسهای درس در هیچ جای کشور، نه از حوزه نیروی انسانی و نه از حوزه فضای آموزشی، نداریم.
وی اظهار کرد: البته در برخی نقاط کشور به دلیل کمبود فضای آموزشی، تراکم دانشآموزی بالاست و در این نقاط با سرعت در حال ساخت فضاهای آموزشی هستیم؛ مانند همین فضایی که امروز مشاهده میکنید.
فرهادی تأکید کرد: اینکه دانشآموزی وجود داشته باشد و نتواند ثبتنام کند، نخواهیم داشت و برای همه دانشآموزان فضای آموزشی و کلاس تأمین خواهد شد.
حدود ۶۰ درصد دانشآموزان کشور وضعیت ثبتنامشان مشخص شده است
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره تعداد دانشآموزانی که هنوز ثبتنام نکردهاند، گفت: هنوز در مردادماه هستیم و امسال نیز سال تحصیلی بهویژه به دلیل برگزاری آزمونهای نهایی، مقداری به تعویق افتاده است.
وی افزود: دانشآموزان پایه دوازدهم که فارغالتحصیل میشوند و دانشآموزان پایه یازدهم نیز پس از اعلام نتایج، ثبتنام خود را انجام خواهند داد. در مقاطع بین پایه نیز ثبتنام به صورت خودکار انجام میشود؛ برای مثال اگر دانشآموزی در پایه سوم ابتدایی باشد، به صورت خودکار در همان مدرسه در پایه چهارم ثبتنام خواهد شد، مگر اینکه والدین او اجازه ندهند، محل سکونتشان تغییر کرده باشد، به شهر دیگری مهاجرت کرده باشند یا بخواهند مدرسه فرزندشان را تغییر دهند.
فرهادی ادامه داد: در مقاطع انتقالی، یعنی از ابتدایی به متوسطه اول و از متوسطه اول به متوسطه دوم، لازم است والدین همراهی کنند و بهموقع برای ثبتنام فرزندانشان مراجعه کنند.
وی گفت: با اطمینان عرض میکنم هیچ دانشآموزی باقی نخواهد ماند که ما برای او فضای آموزشی و کلاس تأمین نکنیم. از والدین محترم نیز میخواهیم ثبتنام را به روزهای پایانی شهریور موکول نکنند و هرچه سریعتر برای ثبتنام فرزندانشان اقدام کنند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: اکنون در برخی استانها حدود ۸۰ درصد ثبتنامها انجام شده است؛ برای مثال در استان سمنان حدود ۸۰ درصد ثبتنامها صورت گرفته است. میانگین ثبتنام در سراسر کشور نیز بالای ۵۰ درصد است و در حال حاضر که در مردادماه قرار داریم، حدود ۶۰ درصد دانشآموزان وضعیت ثبتنامشان مشخص شده است.
وی ادامه داد: این عدد به سرعت در مردادماه افزایش پیدا میکند و قطعاً بخشی از ثبتنامها نیز برای شهریورماه باقی میماند. از والدین عزیز خواهش میکنیم هرچه سریعتر وضعیت ثبتنام فرزندان خود را مشخص کنند.
فرهادی تأکید کرد: چنانچه خانوادهای به هر دلیلی در فرآیند ثبتنام با مشکل مواجه شد، حتماً به اداره آموزش و پرورش منطقه خود مراجعه کند و اگر در بخشها و شهرهای کوچکتر قرار دارند، به نمایندگیهای آموزش و پرورش مراجعه کنند. ما حتماً شرایط ثبتنام فرزندان آنها را در مدارس دولتی فراهم خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: انتخاب مدرسه غیردولتی یک انتخاب است و اجبار نیست. دولت خود را مکلف و موظف میداند که همه دانشآموزان را ثبتنام کند.
اجرای طرح تقویت بنیه علمی دانشآموزان در تابستان
فرهادی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه جبرانی برای افت تحصیلی دانشآموزان در پی آموزش مجازی، گفت: حدود ۲۱ هزار معلم حقالتدریس آزاد در طرح تقویت در مدارس فعال بودند و امسال نیز طرح تقویت از حدود یک ماه و بیش از یک ماه پیش در تابستان آغاز شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه آموزش مجازی داشتیم و در مقطعی نیز حدود یک هفته تعطیلی مدارس در آغاز ماه رمضان اتفاق افتاد، تعداد زیادی از معلمان داوطلب و معلمان خود وزارت آموزش و پرورش در طرح تقویت حضور داشتند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: هر دانشآموزی که متقاضی شرکت در طرح تقویت بود، پذیرفته شد و محدودیتی برای حضور دانشآموزان در این طرح قائل نشدیم. تقویت بنیه علمی دانشآموزان، بهویژه در مناطق محروم، اهمیت بیشتری دارد و این موضوع در این مناطق بیشتر خود را نشان میدهد.
مشکلی در چاپ و توزیع کتابهای درسی نداریم
وی درباره آمادگی آموزش و پرورش برای سال تحصیلی جدید نیز گفت: در بخش پروژه مهر، تمام محتوای آموزشی ما آماده است. کتابهای درسی تقریباً، بلکه به طور کامل چاپ شده و بخش عظیمی از آنها نیز توزیع شده است.
فرهادی ادامه داد: کتابهای درسی به مدارس تحویل داده شده تا در اختیار دانشآموزان عزیز قرار گیرد و هیچ مشکلی در توزیع کتابهای درسی نداریم.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: در بحث کتابهای درسی نیز هیچ مسئلهای نداریم و کارگروه ویژهای برای بررسی کتب درسی تشکیل دادهایم.
وی درباره نحوه پرداختن به شهدای جنگ اخیر و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در کتابهای درسی اظهار کرد: موضوع جانمایی مباحث ایثار و شهادت و معرفی شخصیتهای برجستهای که در میان شهدای ما حضور داشتند، برای الگوسازی و معرفی به دانشآموزان عزیز، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
آسیبدیدگی ۱۷۰۰ مدرسه در جنگ ۱۲ روزه
فرهادی در ادامه درباره وضعیت مدارس آسیبدیده در جنگ ۱۲ روزه گفت: حدود هزار و ۷۰۰ مدرسه ما در جنگ ۱۲ روزه آسیب دیدند که ۱۲ مدرسه آسیب قابل توجهی داشتند.
وی افزود: حدود ۵۰۰ مدرسه با تعمیرات بسیار جزئی آماده شدند و حدود هزار و ۲۰۰ مدرسه نیز برای اول مهر آماده خواهند بود.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: از میان ۴۰ مدرسهای که آسیب شدید دیدهاند، پیشبینی ما این است که حدود ۱۰ تا ۱۵ مدرسه تا آغاز سال تحصیلی آماده نشوند که برای این مدارس نیز مدارس جایگزین در نظر گرفتهایم.
جزئیات شهدای مدرسه شجره طیبه میناب
فرهادی درباره شهدای حادثه مدرسه شجره طیبه میناب نیز گفت: در میناب بیش از ۳۶۰ نفر از دانشآموزان و معلمان و همکاران آموزش و پرورش، همچنین ۹ نفر از اولیا و یک کودک در این حادثه شهید شدند.
وی ادامه داد: درباره آمار دقیق شهدا اجازه بدهید عدد دقیق را از مراجع مربوط دریافت کنم و در اختیار خبرگزاریها قرار دهم.
آموزش و پرورش از فروردین آماده برگزاری آزمونهای نهایی بود
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری آزمونهای نهایی گفت: آموزش و پرورش از فروردینماه آماده برگزاری آزمونهای نهایی بود و از قبل مقدمات آن را فراهم کرده بودیم. در هفدهم فروردین نیز جلسهای با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار کردیم و تمام مقدمات اجرای آزمونها فراهم شده بود.
وی افزود: با این حال، نهادهای ذیربط امنیتی در مقطعی حضور دانشآموزان در کلاس را به صلاح نمیدانستند. این نکته را باید در نظر داشت که ما با یک دشمن معمولی طرف نبودیم و شرایط کشور اقتضائات خاصی داشت.
فرهادی گفت: در مورد آزمونهای نهایی چند سناریو داشتیم. اولویت نخست ما این بود که آزمونهای نهایی را برگزار کنیم؛ چراکه دانشآموزان پایه یازدهم و دوازدهم مطابق قانون باید آزمون نهایی میدادند تا بتوانند از نمرات آن در کنکور استفاده کنند.
وی ادامه داد: اولویت دوم این بود که اگر به هر شکلی امکان برگزاری آزمونهای نهایی وجود نداشت، از دانشآموزان آزمون داخلی گرفته شود تا بتوانند فعلاً کار خود را انجام دهند و در زمان مناسب در آزمون نهایی شرکت کنند و ترمیم نمره انجام دهند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: این سناریو در شرایطی بود که قرار بود آزمونها حضوری نباشد و به صورت مجازی برگزار شود. اگر این اتفاق میافتاد، دو استرس به خانوادهها وارد میشد؛ یک بار استرس آزمون داخلی و بار دیگر استرس آزمون نهایی.
وی افزود: از مقطعی به بعد در سراسر کشور امکان برگزاری آزمون فراهم شد و مشکلی برای برگزاری آزمون وجود نداشت، جز در استانهای جنوبی که درگیر جنگ بودند. پس از آن، با اعلام استانداران و مسئولان محلی استانها، آزمونهای نهایی در آن استانها نیز برگزار شد.
فرهادی گفت: دانشآموزان در مردادماه نیز فرصت دارند در آزمونهای نهایی خود شرکت کنند و این فرآیند را به پایان برسانند. بنابراین چیزی که قرار بود با دو یا سه استرس انجام شود، در نهایت در یک آزمون انجام شد.
دانشآموزان امسال ۵۳ روز فرصت مطالعه برای آزمونهای نهایی داشتند
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دانشآموزان فرصت کافی برای مطالعه آزمونهای نهایی داشتند، اظهار کرد: هر سال آزمونهای نهایی ما در خردادماه انجام میشد و از اواخر اردیبهشت و خرداد آغاز میشد. امسال نیز آزمونهای نهایی از اول خرداد شروع شد و دانشآموزان ما از روزی که پایان آموزش در مدارس اعلام شد تا روز آغاز آزمونهای نهایی، نزدیک به ۵۳ روز فرصت مطالعه داشتند.
فرهادی افزود: دانشآموزان در این مدت برای آزمونهای نهایی مطالعه کردند و آزمونها با کیفیت بالا و تقریباً بدون هیچگونه خطایی، بدون مشکل در طراحی سؤالات، بدون تأخیر و بدون مشکل در فضای اجرای آزمون برگزار شد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه آزمونهای نهایی از نظر اجرایی مشابه کنکور هستند، گفت: همانطور که همه خبرنگاران و اصحاب رسانه در جریان هستند، برگزاری کنکور تشریفات و مقدمات زیادی دارد. آزمون نهایی نیز دقیقاً از همین جنس است؛ کارت ورود به جلسه باید از قبل تولید شود، دانشآموز آن را دریافت کند و مشخصات خود را تطبیق دهد تا مشکلی در کد ملی، کد دانشآموزی، عنوان درس و حوزه آزمون وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: حدود ۵ هزار حوزه آزمون در سراسر کشور داشتیم و الحمدلله آزمونها در اوج سلامت و دقت برگزار شد؛ بهگونهای که هرکدام از این آزمونها مانند یک کنکور سراسری برگزار شدند.
فرهادی گفت: حدود یک میلیون و ۷۹۰ هزار نفر در این آزمونها شرکت کردند و این آزمونها با موفقیت برگزار شد.
کاهش جمعیت باید با همکاری همه دستگاهها مورد توجه قرار گیرد
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره موضوع جمعیت نیز اظهار کرد: همه ارکان جامعه و همه ارکان نظام حکمرانی موظف هستند اطلاعات و آمار را بهموقع با یکدیگر به اشتراک بگذارند تا اگر در جامعه مشکلی وجود دارد، برای حل آن اقدام شود؛ چه مشکل اقتصادی باشد و چه مشکل اجتماعی.
وی افزود: اگر جمعیت ما کاهش پیدا کند، دشمن راحتتر میتواند برای ما مشکل ایجاد کند. یکی از مؤلفههای قدرت در جوامع، جمعیت است. یک کشور کوچک و کمجمعیت با منابع زیاد، راحتتر در معرض تهدید قرار میگیرد و یکی از مؤلفههای اقتدار کشور عزیز ما، جمعیت آن است.
فرهادی تأکید کرد: ما در آموزش و پرورش متولی سیاستگذاری جمعیت نیستیم و سیاستگذاری جمعیت در جای دیگری انجام میشود، اما از ما خواسته شده است که وضعیت جمعیت دانشآموزی را بررسی کنیم و برای روند کاهش آن تدبیر داشته باشیم.
مستندسازی جنگ اخیر در کتابهای درسی
فرهادی با اشاره به ضرورت ثبت و ماندگار کردن وقایع جنگ اخیر در محتوای آموزشی کشور اظهار کرد: ایرانیان انسانهای صبور و مقاومی هستند و ما با درایت، خرد و همت، انشاءالله به نام تکتک این دانشآموزان در سراسر کشور، مدارس آسیبدیده را بازسازی خواهیم کرد.
وی افزود: ما در کنار بازسازی مدارس، یاد و خاطره این دانشآموزان را نیز حفظ خواهیم کرد و آن را به دنیا معرفی میکنیم. در زمینه تولید محتوا برای دانشآموزان نیز حتماً باید این کار انجام شود؛ چراکه یک سال در کشور ما در میدان و در جامعه، اتفاقات و روایتهایی خلق شد که بخش زیادی از آن به دانشآموزان و معلمان مربوط بود.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: بخش زیادی از این اتفاقات در کتابهای درسی، بهویژه با نام دانشآموزان شهید و خاطرات آنها، درج خواهد شد. برخی از این دانشآموزان شهید، خاطرات و یادگارهای عجیبی از خود به جای گذاشتهاند و متنهایی نوشتهاند که نشاندهنده علاقه و دفاع آنها از ایران بوده است.
فرهادی گفت: این محتواها در حوزه پرورشی نیز به سرعت مورد توجه و تجلیل قرار گرفت و در اختیار مدارس قرار داده شد و حتماً این محتوا روزبهروز افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به دستور ویژه وزیر آموزش و پرورش در این زمینه اظهار کرد: شخص آقای وزیر دستور ویژهای به سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی دادهاند تا دستاوردها و وقایع این جنگ مستندسازی شود و در کتابهای درسی مورد استفاده قرار گیرد.
مدارس بدون هیچ تأخیری از مهرماه به صورت حضوری بازگشایی میشوند
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره شایعات مطرحشده پیرامون تأخیر در بازگشایی مدارس گفت: مدارس ما در مهرماه، بدون هیچگونه تأخیری و مانند سالهای گذشته بازگشایی خواهند شد و آموزش به صورت حضوری خواهد بود.
وی افزود: اخبار مربوط به آموزش و پرورش را مردم عزیز از منابع رسمی وزارت آموزش و پرورش دریافت کنند و به هیچ شایعه دیگری توجه نکنند.
فرهادی با تأکید بر آمادگی آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: الحمدلله استانهای فعال و پویایی در آموزش و پرورش داریم و با تلاش همکاران و اطلاعرسانی مناسب، اخبار رسمی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. هیچ تأخیری در آغاز سال تحصیلی مدارس نداریم.
وی درباره اظهارات سخنگوی دولت درباره تأخیر در آغاز سال تحصیلی دانشگاهها نیز توضیح داد: موضوعی که عمران عباسی سخنگوی کمیسیون آموزش وزارت آموزش و پرورش، مطرح کردند، ناظر به دانشگاهها و آن هم دانشجویان ورودی جدید است و شامل همه دانشجویان نمیشود.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: دانشجویان جدیدالورود دانشگاهها، با توجه به برگزاری کنکور، طبق اعلام سخنگوی دولت آغاز سال تحصیلیشان با تأخیر خواهد بود؛ اما مدارس در موعد مقرر و بدون تأخیر بازگشایی خواهند شد.
کاهش ثبتنام دانشآموزان پایه اول لزوماً به معنای افزایش بازماندگی از تحصیل نیست
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت بازماندگی از تحصیل دانشآموزان و تفاوت آمار این موضوع در استانهای مختلف گفت: تعریف «بازمانده از تحصیل» چند نوع نگاه دارد؛ یک دسته افرادی هستند که مقطع ابتدایی را نگذراندهاند و دسته دیگر دانشآموزانی هستند که از ابتدایی به متوسطه اول یا از متوسطه اول به متوسطه دوم منتقل نمیشوند.
فرهادی افزود: آمار بازماندگی از تحصیل در استانهای مختلف متفاوت است و در برخی استانها، بهویژه در حوزه دانشآموزان دختر، در انتقال از ابتدایی به متوسطه اول و از متوسطه اول به متوسطه دوم مشکلاتی داریم.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از بازماندگی از تحصیل، چند اقدام در حال انجام است. در پایه اول تحصیلی، مطابق موالیدی که از سازمان ثبت احوال دریافت میکنیم، فرآیند شناسایی و پیگیری انجام میشود و وزارت کشور نیز در این زمینه کمک میکند. استانداران و رؤسای شورای آموزش و پرورش استانها نیز در این موضوع پای کار هستند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت تفکیک کاهش جمعیت دانشآموزی از بازماندگی از تحصیل اظهار کرد: بعضاً کاهش جمعیت دانشآموزی ما به اشتباه به عنوان بازماندگی از تحصیل تعبیر میشود. برای مثال، در سال تحصیلی جاری تعداد ثبتنامشدگان پایه اول ابتدایی نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، اما بازماندگی از تحصیل با مقایسه تعداد ثبتنامیهای سال گذشته سنجیده نمیشود، بلکه باید نسبت به موالید همان گروه سنی سنجیده شود.
فرهادی تصریح کرد: از این جهت، در زمینه شناسایی دانشآموزان پایه اول مشکلی نداریم و همکاری کاملی میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور وجود دارد. همچنین نهادهای مردمنهاد و مؤسسات نیز در این زمینه همکاری میکنند.
وی با بیان اینکه خانواده یکی از عوامل اصلی بازماندگی از تحصیل است، گفت: عمدتاً خانواده باعث بازماندگی از تحصیل میشود و مسائل و مشکلاتی که در خانواده وجود دارد، میتواند در این زمینه تأثیرگذار باشد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به وضعیت ثبتنام در برخی مناطق کشور اظهار کرد: در برخی مناطق، میزان ثبتنام ما بیش از ۱۰۰ درصد موالید همان منطقه است؛ یعنی تعداد موالید آن منطقه به اندازه تعداد ثبتنامشدگان نیست و دانشآموزانی از مناطق دیگر در این مدارس ثبتنام میکنند.
وی افزود: عموماً شهرها و شهرستانهای استان تهران چنین ویژگیای دارند و تعداد دانشآموزانی که در مدارس این مناطق ثبتنام میکنند، از تعداد موالید همان منطقه بیشتر است.
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