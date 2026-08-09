به گزارش خبرنگار مهر، کامران پولادی صبح یکشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران غرب مازندران با اشاره به آخرین وضعیت زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در کشور ایجاد شد، وزارت کشور پیشنهاد تعویق ۴۵ روزه زمان برگزاری انتخابات را به هیئت مرکزی ارائه کرد.

وی افزود: این پیشنهاد پس از بررسی در جلسات مشترک با مجلس و هیئت مرکزی انتخابات، به شورای عالی امنیت ملی ارسال و موضوع در این شورا نیز ابلاغ شد.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس با بیان اینکه برگزاری انتخابات تابع الزامات قانونی است، تصریح کرد: طبق قانون، انتخابات باید در دوره‌های مشخص برگزار شود و به همین دلیل امکان اصلاح قانون برای هر شرایطی وجود ندارد.

پولادی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته و با توجه به روند فعلی، پیش‌بینی ما این است که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در پاییز امسال برگزار شود و تلاش می‌کنیم این موضوع در چارچوب قانون و بدون ایجاد مشکل اجرایی انجام گیرد.

وی همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ها در پیگیری مسائل منطقه گفت: خبرنگاران می‌توانند با مطالبه‌گری و پیگیری مستمر، مشکلات و ظرفیت‌های مناطق مختلف را به مسئولان منتقل کنند تا مسائل یکی پس از دیگری برطرف شود.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری غرب مازندران اظهار کرد: این منطقه با وجود ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فراوان گردشگری، همچنان با مسئله اشتغال جوانان مواجه است و باید به این پرسش پاسخ داد که چرا جوانان منطقه برای یافتن شغل مناسب ناچار به مهاجرت به مناطق دیگر هستند.

پولادی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مجلس برای حل مشکلات منطقه گفت: مجمع نمایندگان مازندران از ظرفیت خوبی برخوردار است و نمایندگان استان با همدلی و اتحاد، مسائل و مطالبات مردم را پیگیری می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی طرح‌های در دست بررسی مجلس اشاره کرد و گفت: طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران، طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت و طرح الگوی انتخابات تناسبی از جمله موضوعاتی است که در مجلس در حال پیگیری است.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس همچنین بر ضرورت توجه به مسائل شهرستان‌های حوزه انتخابیه خود تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و مطالبه‌گری خبرنگاران می‌تواند روند پیگیری مطالبات مردم و حل مشکلات منطقه را تسریع کند.