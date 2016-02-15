شایسته ترین فرد جایگزین امام شد/کار خبرگان در هر شرایطی مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف آبادی، کاندیدای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در نطق تبلیغاتی خود از شبکه تهران با اشاره به اینکه ملت ایران در آستانه انتخاب بزرگ دیگری قرار گرفته اند، گفت: هفتم اسفند ما دو انتخاب سرنوشت‌ساز داریم، انتخابات مجلس شورای اسلامی که در زمینه مسائل قانون‌گذاری و اجرایی اهمیت دارد و انتخابات مجلس خبرگان رهبری که نمایندگان آن برای دور پنجم انتخاب می شوند.

وی با اشاره به اینکه ملت حماسه دیگر خلق خواهد کرد که دوستان را شادمان و دشمنان را مأیوس خواهد کرد، افزود: حیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه بوده که پشتوانه آن خبرگان رهبری است.

آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه دو مسئله رهبری، ولایت و نیز مجلس خبرگان دو مسئله مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، ادامه داد: ولی فقیه حساس ترین کارها را در نظام برعهده دارد و خبرگان رهبری زمینه ساز انجام کارهای خطیر و مهم در شرایط حساس هستند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: خبرگان اول بعد از ارتحال امام(ره) شایسته ترین فرد را برای زعامت و رهبری انقلاب برگزید و امروز شاهد زحمات فراوان رهبر انقلاب در حراست و رهبری و پاسداری از انقلاب اسلامی هستیم.

کاندیدای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری افزود: اگر روزی نیاز باشد، تکلیف و وظیفه است که خبرگان رهبری آمادگی تعیین تکلیف زعامت را داشته باشد تا اگر نیاز به تصمیم بود بتوانند حساس ترین اقدام را انجام دهند.

آیت الله دری نجف آبادی با اشاره به اینکه مردم باید شایسته ترین علما و مورد اعتمادترین فقها را انتخاب کنند، خاطرنشان کرد: با حضور امام(ره) همه احساس شادمانی می کردند، هر کلام و نوشته ای از امام برای ملت متاع بود و بعد از امام(ره) هم ملت نسبت به رهبر انقلاب این احساس را داشتند.

وی گفت: خبرگان رهبری باید از علمای شایسته در زمینه علمی، فرهیخته، بصیر، آگاه به مسائل داخلی و بین المللی و حادثه‌شناس باشند تا بتوانند در زمان لازم فردی حادثه شناس را برای انقلاب انتخاب کنند.

کاندیدای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: همه فقها و علمای بزرگ مرحله ای از ولایت را دارند، اما ولایتی که با عنوان ولایت فقیه مورد توجه است، از آن کسی خواهد بود که بتواند سکان‌دار انقلاب، هدایت‌کننده سه قوه و نیروهای مسلح بوده، در دنیا شاخص و الگوی نظام جمهوری اسلامی باشد.

آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه مجلس خبرگان تنها در مقام تصمیم گیری درباره ولی فقیه نیست، خاطرنشان کرد: خبرگان رهبری علاوه بر این وظیفه حضور در هیات رئیسه و دبیرخانه خبرگان و نیز عرصه های مختلف داخلی و خارجی را عهده دار است. چون از ستون های اصلی نظام به شمار می رود که در آن علمای بزرگ دین اسلام حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه خبرگان یک جایگاه حساس در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و از این رو انتخاب نمایندگان آن بسیار پراهمیت است، گفت: خبرگان تعیین کننده ولی فقیه است که در مواقع لازم فرمان جنگ یا صلح می دهد و در هر زمانی بر اساس معیارهای موجود تصمیمی اتخاذ می کند که برای ملت قابل قبول خواهد بود، از این رو، کار بزرگ خبرگان در هر شرایطی بسیار مهم است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری افزود: خبرگان فردی را به عنوان ولی فقیه انتخاب می کند که فقیه پاسخگو، عدالتخواه، ضد استکبار و در مقام عمل حامی مستضعفین، محرومان و قانون اساسی است.

کاندیدای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت: مردم باید نشان دهند که شایسته ترین ها را انتخاب می کنند و پس از آن نمایندگان ملت در مجلس خبرگان باید احساس مسئولیت داشته باشند چون ملت ایران این مسئولیت و بار مهم را به دوش ۸۸ نماینده ایران می گذارند.

وی ادامه داد: همه باید دست در دست هم بگذاریم و بعد از دهه های آینده این میراث گرانبهای امام(ره) را به دست آیندگان بسپاریم.

آیت الله دری نجف آبادی در پایان خاطرنشان کرد: در این دوره مجلس خبرگان رهبری بیش از ۴۰ جلسه هیات رئیسه خبرگان برگزار شد که من به عنوان نماینده مردم در آن ادای وظیفه کردم، اگر نظر ملت، احزاب، جریان ها و جامعتین بر این باشد تا بتوانم خدمتگزار ملت باشم، آمادگی آن را دارم.