طرح شکوفایی شهری آغاز خوبی برای توسعه اقتصادی شهر قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی ظهر دوشنبه در دوازدهمین همایش شهر و سیمای شهری و هفتمین همایش ملی توسعه شهری با عنوان شکوفایی شهری که با حضور مسئولان استانی و شهری برگزار شد، اظهار کرد: طرح ابتکاری شکوفایی شهری از سوی سازمان ملل متحد یک رویکرد نوآورانه است که ایران یکی از استقبال‌کنندگان این برنامه است.

وی بیان کرد: طرح ابتکاری شکوفایی شهری طرحی است که معیارها و گفتمان سیاست‌گذاری را برای ترویج توسعه پایدار شهری با هم ترکیب می‌کند.

شهردار قزوین گفت: مجمع جهانی شهرهای اسلامی در ارتباط با طرح ابتکاری شکوفایی شهری اهداف و برنامه‌‌هایی چون معرفی طرح ابتکاری شکوفایی شهری به‌عنوان رویکرد نوین در مدیریت شهری به متخصصان و مدیران علوم شهری با هدف اجرایی کردن و عملی کردن شاخص‌های طرح شکوفایی شهری در شهرهای جهان اسلام را دنبال می‌کند.

رئیس مجمع جهانی شهرهای اسلامی تصریح کرد: ترغیب مدیران و متخصصان علوم شهری با بهره‌گیری از شاخص‌های طرح شکوفایی شهری به‌ عنوان طرحی با استاندارد جهانی، برای تسریع حرکت به‌سوی توسعه پایدار، ایجاد زمینه مساعد برای شناسایی بهترین عملکردهای شهری در شهرهای اسلامی و تبادل تجارب موفق در حفظ و ارتقاء هویت اسلامی شهرهای اسلامی از دیگر اهداف و برنامه‌‌های مجمع جهانی شهرهای اسلامی است که طرح ابتکاری شکوفایی شهری را دنبال می‌کند.

وی بیان کرد: در برگزاری همایش امسال با عنوان شکوفایی شهری به دنبال این هستیم که بتوانیم طرح ابتکاری شکوفایی شهری را به‌صورت بومی با نگاه ایرانی و اسلامی محقق کنیم.

نصرتی افزود: با اجرایی کردن طرح ابتکاری شکوفایی شهری می‌توان بر اساس آموزه‌های دینی ویِژگی‌های شهرهای اسلامی را دوباره احیاء کرد و به یک ابتکار عملی برسیم تا بتوانیم طرح ابتکاری شکوفایی شهری را به عنوان دستاورد جدید سازمان ملل متحد در شهرها به تحقق برسانیم.

نصرتی با بیان اینکه باید با همدلی و هم‌زبانی بتوانیم جایگاه شهرهای اسلامی را به جایگاه واقعی خود برسانیم، تصریح کرد: نتایج این همایش باید به مرحله اجرایی برسد و در حد یک همایش باقی نماند.

شهردار قزوین یادآورشد: باید از زمان استفاده کرد و دیگر معطل نظریه، تئوری‌ها و فرهنگ‌سازی نباشیم لذا در شهرها نیاز است تا شهروندان به شهر و محله خود احساس تعلق داشته باشند و مانند گذشته به محلات وابستگی داشته باشند و در امور هم مشارکت کنند.

رئیس دوازدهمین همایش شهر و سیمای شهری تصریح کرد: باید از ظرفیت‌ها استفاده کرد تا بتوانیم در شهرها همدلی و هم‌زبانی بین شهروندان ایجاد کنیم تا مانند گذشته شهروندان در اداره شهرها و محله ها مشارکت و نقش مهمی ایفا کنند.