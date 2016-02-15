۵۰۰۰ تن میوه شب عید در خراسان رضوی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید رضا جوادی ظهر دوشنبه در نشست خبری در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: نسبت به تامین میوه آخرسال استان به میزان سه هزار و ۵۰۰ تن پرتقال و یک هزار و ۵۰۰ تن سیب اقدام شده است.

مدیر تنظیم بازار میوه و تره بار جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: سازمان تنظیم بازار میوه و تره بار خراسان رضوی توانایی تامین سایر میوه ها را ندارد و صرفا میوه های پر مصرف مردم را تامین خواهد کرد که این میوه ها شامل سیب و پرتقال می شود.

وی با اشاره به اینکه یک هزار و ۵۰۰ تن سیب مورد نیاز شب عید تاکنون فراهم شده است، خاطرنشان کرد: از سه هزار و ۵۰۰ تن پرتقال مورد نیاز استان ۶۰ درصد آن تامین شده است و ۴۰ درصد آن در حال انتقال به سردخانه های استان از دیگر استان های کشور است.

جوادی خاطرنشان کرد: قیمت نهایی سیب و پرتقال مورد نیاز شب عید سه روز قبل از عرضه آن در بازار اعلام می شود.

وی یاد آورشد: زمان عرضه میوه شب عید در مشهد از سوم اسفند ماه تا ۱۵ فروردین و در شهرستان ها تا پنج فروردین ماه است و در صورت وجود تقاضا مدت زمان عرضه تغییر می کند.

کیفیت میوه ها بهتر شده است

مدیر تنظیم بازار میوه و تره بار جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: کیفیت میوه ها امسال نسبت به سال گذشته بهتر شده است و پیش بینی می کنیم در این خصوص امسال در استان کمبودی وجود نداشته باشد.

جوادی با اشاره به اینکه امسال طبق قراردادی که با تعاونی میوه و تره بار نگین مشهد منعقد شده است تامین میوه شب عید بر عهده این تعاونی قرار گرفته است، افزود: این تعاونی تحت نظارت سازمان جهاد کشاورزی است.

وی یاد آورشد: این سازمان فقط بر فروشندگان کلی نظارت می کند و وظیفه نظارت بر فروشندگان جزئی برعهده سازمان صنعت معدن و تجارت است.

مدیر تنظیم بازار میوه و تره بار جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: امسال برای تامین گوشت مرغ مصرفی استان در ایام عید نوروز کمبودی نداشته و در صورت تقاضای بیشتر ۹ هزار تن گوشت مرغ موجود در سردخانه های استان به بازار عرضه می شود.

جوادی با پیش بینی قیمت کاهش ۲۳ درصدی گوشت مرغ نسبت به سال گذشته در ایام عید افزود: قیمت نهایی گوشت مرغ بعد از کشتار و با توجه به نیاز بازار مشخص می شود.

وی با اشاره به مشکل تفاوت قیمت تخم مرغ از مرغداری تا فروشگاه های عرضه تخم مرغ افزود: طبق آمار یک هفته اخیر قیمت متوسط تخم مرغ در مرغداری ها چهار هزار و ۲۶۵ تومان بود که قیمت آن در فروشگاه ها تا پنج هزار و ۸۰۰ تومان نیز متغیر بود و در این خصوص سازمان صنعت، معدن و تجارت باید نظارت دقیق تر و بیشتری داشته باشد.