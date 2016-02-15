۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۰۴

۱۰۰۰ کودک کار به برج میلاد می‌روند

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی با اشاره به بازدید حدود ۱۰۰۰کودک از برج میلاد گفت: پیش بینی کردیم تا همزمان با این اتفاق، حدود ۱۵۰۰ دست لباس زمستانی در میان کودکان در معرض آسیب توزیع شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد هوشیار پارسیان، با اشاره به ماموریت های سازمان خدمات اجتماعی در راستای حمایت از افراد آسیب دیده و در معرض آسیب اظهار داشت: به باور ما، یکی از گروه های در معرض آسیب کودکان به ویژه کودکان کار و خیابان هستند. بر این اساس هر ساله مجموعه برنامه هایی به منظور بازگشت این کودکان به چرخه طبیعی زندگی از سوی سازمان و گروه های مردم نهاد انجام می شود.

وی افزود: قرار است در ۲۸ بهمن ماه حدود هزار کودک کار و خیابان در برج میلاد حضور پیدا کنند و ضمن بازدید از یادمان ملی ایرانیان از امکانات فرهنگی بهره مند شوند.

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی با اشاره به فعالیت ۱۰غرفه بازی و سرگرمی در برج میلاد حین حضور کودکان عنوان کرد: غرفه های اریگامی، گریم کودک، نقاشی و... از جمله غرفه هایی هستند که روز چهارشنبه میزبان کودکان خواهند بود و امکان تفریح و شادی را برای این عزیزان فراهم می آورند.

هوشیار اهدای لباس های زمستانی در قالب طرح زمستان امن را از دیگر برنامه های این بازدید معرفی کرد و گفت: پیش بینی کردیم تا حدود ۱۵۰۰ لباس گرم در میان کودکان حاضر در برج و کودکان مستقر در مراکز پرتو توزیع شود.

سیامک صدیقی

