به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد هوشیار پارسیان، با اشاره به ماموریت های سازمان خدمات اجتماعی در راستای حمایت از افراد آسیب دیده و در معرض آسیب اظهار داشت: به باور ما، یکی از گروه های در معرض آسیب کودکان به ویژه کودکان کار و خیابان هستند. بر این اساس هر ساله مجموعه برنامه هایی به منظور بازگشت این کودکان به چرخه طبیعی زندگی از سوی سازمان و گروه های مردم نهاد انجام می شود.

وی افزود: قرار است در ۲۸ بهمن ماه حدود هزار کودک کار و خیابان در برج میلاد حضور پیدا کنند و ضمن بازدید از یادمان ملی ایرانیان از امکانات فرهنگی بهره مند شوند.

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی با اشاره به فعالیت ۱۰غرفه بازی و سرگرمی در برج میلاد حین حضور کودکان عنوان کرد: غرفه های اریگامی، گریم کودک، نقاشی و... از جمله غرفه هایی هستند که روز چهارشنبه میزبان کودکان خواهند بود و امکان تفریح و شادی را برای این عزیزان فراهم می آورند.

هوشیار اهدای لباس های زمستانی در قالب طرح زمستان امن را از دیگر برنامه های این بازدید معرفی کرد و گفت: پیش بینی کردیم تا حدود ۱۵۰۰ لباس گرم در میان کودکان حاضر در برج و کودکان مستقر در مراکز پرتو توزیع شود.