حرکت جهادی مردم و حضورشان در جشن امت احمد نشانه بصیرت ملی است

عطاالله امینی در گفتوگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: غرفههای مردمی ما در جشن امت احمد به نمایندگی از نهضت اجتماعی و با حضور خودجوش مردم اداره میشود که از تمام شهرستانهای استان کردستان و حتی استان کرمانشاه هم برای خدمت رسانی یا حضوری و یا با ارائه برخی خدمات حاضر شدند.
وی گفت: در این غرفه ۲ هزار کلانه، ۲۵۰۰ بلال معادل یک تن و ۵۰۰ کیلو، ۴ هزار چای زغالی، ۲ هزار شربت، ۲۵۰۰ دوغ محلی و آب سرد داریم که در این غرفهها موضوعات آسیبهای اجتماعی و کودک هم مطرح است و به تعداد ۱۰۰۰ جایزه هم برای کودکان در نظر گرفتیم.
امینی بیان کرد: تمام این خدمات توسط مجمع مردمی بدون دریافت هزینه انجام میشود.
وی گفت: در راستای نقاشی کودک هم با موضوع جنگ ۱۲ روزه و ماه مولود، نقاشی فراهم کرده تا میزان توجه و درک انها از موضوعات روز را بسنجیم.
امینی خاطرنشان کرد: هدف ما از انجام این کار حضور جهادی مردم در انجام خدمات و کارها است و پر رنگ کردن نقش ماه مولود و نشان دادن حرمت و شأن حضرت پیامبر اکرم (ص) است.
