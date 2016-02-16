شهروز قلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رودخانه مرزی آستارا چای به جهت واقع شدن در حوزه قرمز نوار مرزی و محصور شدن از سمت دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان به عرض حدود ۵۰۰ متر، بکرترین بستر طبیعی جنگلی و همچنین زلال ترین رودخانه استان گیلان محسوب می شود.

وی افزود: قرار گرفتن رودخانه مرزی آستارا چای در محدوده ممنوعه مرز، کمترین عارضه و تهدید زیست محیطی را متوجه این رودخانه می کند و طبق تحقیقات به عمل آمده، هیچ مورد آلودگی از سمت دو کشور در این رودخانه مشاهده نمی شود.

قلی نژاد با تاکید بر اینکه هیچ نوع تهدید شیمیایی و صنعتی از سمت ایران در این رودخانه مرزی وجود ندارد، تصریح کرد: تنها مشکلی که موجب بر هم زدن آرامش این رودخانه مرزی می شود، صید ماهی در فصل مهاجرت و تخم ریزی انواع ماهیان استخوانی خزری است که همه ساله از اواخر اسفند ماه با ادوات غیر اصولی انجام می شود.

وی زلال بودن آب رودخانه مرزی آستارا چای را موجب جذب انواع ماهیان استخوانی به خصوص سفید، آزاد، سیم و کولی، کفال، کپور و قزل آلا از اواخر اسفند و اوایل بهار برای تخم گذاری و زاد و ولد در این رودخانه عنوان کرد.

رئیس اداره محیط زیست آستارا گفت: محیط زیست و شیلات به علت تقارن ایام ماهیگیری در رودخانه مرزی آستارا چای با ایام تخم ریزی ماهیان استخوانی در این رودخانه آب شیرین، موافق ادامه ماهیگیری نبوده ولی برخی ملاحظات در خصوص رفاه مرزنشینان موجب ادامه ماهیگیری در این رودخانه طی سال های گذشته شده است.

وی گفت: همه ساله حین صید در این رودخانه مرزی، اعتراضات مردمی و تشکل های زیست محیطی و همچنین تنش ها و مشکلات بین مردم و درگیری حتی منجر به فوت و قاچاق نیز به وجود می آید.

رئیس اداره محیط زیست آستارا افزود: رودخانه مرزی آستارا چای از نظر اکولوژیک و شیلاتی دارای اهمیت بسیاری است و با توجه به اینکه بسیاری از گونه های با ارزش دریای خزر برای زادآوری وارد این رودخانه می شوند، باید با رایزنی با سازمان های ذیربط نسبت به برنامه ریزی تکثیر و بازسازی ذخایر آبزيان خزری در این رودخانه مرزی اقدام شود.

قلی نژاد تصریح کرد: از این رو در تلاش هستیم تا از سال جاری با هماهنگی های به عمل آمده با شیلات، سازمان حفاظت محیط زیست، و سفارت ایران در جمهوری آذربایجان توسط دوستداران محیط زیست، مانع ادامه این روند غیر اصولی صید در رودخانه مرزی آستارا چای شویم.

رودخانه مرزی آستاراچای به طول ۳۸ کیلومتر که از ارتفاعات شمالی شهرستان آستارا سرچشمه می‌گیرد، علاوه بر نقش مرزی، غنی‌ترین بانک ژنی آبزیان گیلان نیز محسوب می شود.