کارمندان ربوده شده سفارت صربستان در حملات آمریکا کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته وزارت خارجه صربستان، دو کارمند ربوده شده سفارت این کشور در لیبی، که از ماه نوامبر سال گذشته میلادی در دستان داعش اسیر بودند، در حملات روز جمعه نیرو های آمریکایی به مقر تروریست های داعش در لیبی کشته شده اند.

گفته می شود در این عملیات، پنجاه تن از نیرو های داعش کشته شده اند.

به ادعای مقامات آمریکایی، این کمپ که در شهر صبراته کشور لیبی قرار دارد، محل اقامت و تمرین حدود ۶۰ نیروی داعش بوده که از این میان می توان به «نور الدین چوچان»، مظنون اصلی حمله به توریست های تونسی اشاره کرد.

گفتنی است « اسلادجانا استانکوویچ»، کارمند بخش ارتباطات و «جوکا ستپیک» راننده سفارت صربستان در تاریخ ۸ نوامبر سال گذشته و در پی حمله به سفارت این کشور در شهر ساحلی صبراته لیبی، ربوده و گروگان گرفته شدند.

با این حال «یوکا داکیک»، وزیر خارجه صربستان گفته برای تایید قطعی خبر کشته شدن این دو کارمند، لازم است هویت دقیق آنها شناسایی شود.