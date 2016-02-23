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۴ اسفند ۱۳۹۴، ۵:۰۵

نخست وزیر اسپانیا عنصر نامطلوب اعلام شد

«ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا از سوی شهرداری «پونته ودرا» شهری واقع در ایالت گالیسیا که وی در آنجا بزرگ شد و زندگی سیاسی خود را آغاز کرد، عنصر نامطلوب اعلام شد.

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کد مطلب 3563619

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