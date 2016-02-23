https://mehrnews.com/xDjdW ۴ اسفند ۱۳۹۴، ۵:۰۵ کد مطلب 3563619 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۴ اسفند ۱۳۹۴، ۵:۰۵ نخست وزیر اسپانیا عنصر نامطلوب اعلام شد «ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا از سوی شهرداری «پونته ودرا» شهری واقع در ایالت گالیسیا که وی در آنجا بزرگ شد و زندگی سیاسی خود را آغاز کرد، عنصر نامطلوب اعلام شد. . کد مطلب 3563619 کپی شد مطالب مرتبط «راخوی» به عنوان نخست وزیر اسپانیا سوگند یاد کرد نخستوزیر اسپانیا برای ادای شهادت در پرونده فساد به دادگاه رفت برچسبها اسپانیا ماریانا راخوی
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