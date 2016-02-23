روحانیان بر حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تاکید کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خادمی شب گذشته در نشست با مدیران تبلیغات اسلامی شهرستانهای خراسان شمالی با اشاره به نقش و جایگاه روحانیت در زمینه روشنگری و انتخاب اصلح مردم اظهار کرد: وظیفه طلاب و روحانیون در زمینه آگاه سازی و روشنگری مردم و تاکید بر حضور و مشارکت حداکثری آنان امری ضروری است.
وی افزود: حضور حداکثری پای صندوقهای رای وظیفهای همگانی است و با این حضور نقشههای شوم دشمنان نقش برآب میشود.
حجت الاسلام خادمی با اشاره به اینکه رای مردم تعیین کننده سرنوشت کشور است، افزود: مردم ایران همواره در تمام صحنههای حساس کشور حضور داشتهاند و این بار نیز با حضور حداکثری خود در پای صندوقهای رای به دشمنان نظام ثابت میکنند که در حمایت از نظام اسلامی و ارزشهای آن هرگز کوتاهی نخواهند کرد.
وی همچنین با اشاره به نقش روحانیت در پدید آوردن انقلاب اسلامی گفت: امام خمینی(ره) با تفکرات و نگاه عمیق خود به مسائل حرکت عظیمی مانند انقلاب اسلامی را پدید آورد و با کمک و همراهی مردم سرنوشت کشور را تغییر داد.
حجت الاسلام خادمی تاکید کرد: اکنون نیز برای تعیین سرنوشت کشور و انتخاب نمایندگان اصلح مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری روحانیون بایستی نسبت به حضور حداکثری مردم حساس و ثمرات و پیامدهای آن را برای مردم تبیین کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی همچنین در این نشست به نقد عملکرد فرهنگی و برنامههای سال آینده این سازمان پرداخت و گفت: بررسی و کنکاش نقاط قوت و ضعف فرهنگی در تبلیغات اسلامی استان موجب برگزاری برنامههای با کیفیتتری در سال آینده میشود.
وی افزود: متاسفانه عملکرد فرهنگی جامعه ضعیف است که این موضوع به عنوان بزرگترین مشکل جامعه محسوب میشود.
حجت الاسلام خادمی اظهارکرد: تبلیغات اسلامی نهادی فرهنگی است که برای تقویت و ارتقاء فعالیتهای فرهنگی آن بایستی تلاشهای زیادی انجام شود.
به گفته وی باید با توجه کردن به اقدامات فرهنگی برای گسترش فرهنگ اصیل اسلامی به ویژه فرهنگ دینی تلاش کرد تا جامعه در برابر تهاجمات و هجمه های فرهنگی دشمنان از آسیب مصون بماند.
حجت الاسلام خادمی تاکید کرد: مدیران و مسئولان تبلیغات اسلامی شهرستانهای خراسان شمالی باید برنامه ریزیهای مناسبی برای اجرای مناسب طرحها و برنامههای فرهنگی خود در سال آینده داشته باشند تا تاثیر گذاری این برنامهها در مخاطبان بیشتر شود.
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